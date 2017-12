Sinoć je u Kaptol Boutique Cinema otvoreno prvo izdanje Filmofeel Festa - revije nezavisnog filma i to uz premijernu projekciju jedinstvenog filmskog uratka Loving Vincent: Van Goghov misterij, prvog dugometražnog animiranog filma nastalog isključivo od slika u tehnici ulja na platnu!

Premijeri su nazočili i članovi ekipe filma: Piotr Dominiak, direktor animacije slika te Sean Bobbitt, producent filma.

Filmofeel Fest - revija nezavisnog filma održat će od 1. do 10. prosinca u Kaptol Boutique Cinema, u organizaciji distribucijske kuće 2i film te pod pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma. Filmofeel, dugogodišnji partner hrvatskih filmskih festivala, tako po prvi put organizira vlastitu reviju filma i donosi 20 recentnih naslova europske kinematografije koji su premijerno prikazivani na najznačajnijim svjetskim filmskim festivalima, a koje je prepoznala struka i kritika. Filmofeel je svakako jedinstvena prilika da publika pogleda filmove koji većinom zaobilaze domaći kino-repertoar.

Projekcije će se održavati svakodnevno u terminima od 17 do 21 sat, a kompletan raspored može se pronaći OVDJE ili na web stranici Kaptol Boutique Cinema. Cijene ulaznice su jednake kao i za redovne projekcije Kaptol Boutique Cinema; regularna sjedala - 33-38 kn; boutique sjedala - 62-67 kn. Uz kupljenu ulaznicu svaki posjetitelj ima osiguran Somersby ili Panonsku Wheat pivu.

Također, grad Split ugostit će Filmofeel - reviju nezavisnog filma i to od 7. do 10. prosinca u novootvrenom kinu CineStar u centru Mall of Split.