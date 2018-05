Ove godine bez Nobelove nagrade za književnost

Nobelova nagrada za književnost neće biti dodijeljena ove godine zbog krize u Švedskoj akademiji. Ovo je priopćio žiri Akademije u petak (4.5.2018.) u Stockholmu. Nagrada će biti dodijeljena iduće godine skupa s nagradom za 2019., priopćeno je dalje. "Smatramo da je nužno investirati vrijeme kako bi se ponovo uspostavilo povjerenje javnosti u Akadamiju", izjavio je privremeni predsjednik Anders Olsson.

Optužbe za korupciju i zloupotrebu

Pozadina ove odluke je skandal oko korupcije i seksualnog uznemiravanja zbog čega je više članova žirija prestalo s radom. Time je žiri izgubio kvorum nužan za donošenje odluke. Naime na koncu je ostalo aktivno još samo deset od 18 članova. Za dodjelu Nobelove nagrade za književnost nužno je 12 glasova. Već 1989. godine su dva člana prestala s radom jer se Akademija usprotivila tome da osudi prijetnje smrću Salmanu Rushdiju od strane iranskog ajatolaha Homeinija.

Žiri za dodjelu Nobelove nagrade za književnost je izgubio kvorum nakon što su se tri člana Akademije povukla zbog skandala u kojem se našla članica Katarina Frostensen. Nju se sumnjiči da je pronevjerila novac i da je otkrila imena budućih dobitnika nagrade. Njezin suprug Jean-Claude Arnault, koji je utjecajni funkcionar na švedskoj kulturnoj sceni, osmunjičen je za seksualne napade od čega se, međutim, većina pokazala neopravdanim. Postupak isključivanja Frostensen iz Akademije je najprije propao, no ona je u međuvremenu dobrovoljno napustila dužnost.

Kralj Carl Gustaf želi promijeniti statute

Nakon brojnih ostavki već početkom travnja se u cijeli skandal umiješala i švedska kraljevska kuća. Kralj Carl XVI je najavio da želi dopuniti statute kada je riječ o napuštanju Akademije. Tako ubuduće ne bi trebalo biti moguće samo popuniti mjesto člana koji je odstupio već i članova koji dvije godine nisu aktivno sudjelovali u radu. Kralj, koji je istodobno i pokrovitelj Akademije, osim toga je od svih članova Akademije zatražio da se ponašaju odgovorno.

Odluka da Nobelova nagrada za književnost ove godine ne bude dodijeljena nije potpuno nova. Do sada je to međutim bio slučaj kada nije bilo odgovarajućega kandidata za nagradu. "Ako ni jedno od razmatranih djela nema značenje navedeno u prvom stavku novac predviđen za nagradu se ostavlja za iduću godinu", navodi se u pravilima. Sedam puta je do sada u prošlosti Švedska akademija iskoristila ovu mogućnost. Između ostalih je Irac George Bernard Shaw svoju nagradu za 1925. dobio tek 1926. godine. Osim toga Nobelova nagrada za književnost nije dodjeljivana od 1940. do 1943. zbog Drugog svjetskog rata.