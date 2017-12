Ove subote u VIB stiže princ tame Nick Cave u izvedbi beogradskih Cave Dogsa

Princ tame Nick Cave i njegovi The Bad Seedsi u verziji beogradskih Cave Dogsa stižu u subotu 9. prosinca u Savsku 160.

Zašto ne bi uveselili sebe i svoje društvo odličnim tribute bandom - Cave Dogs, koji ste već nekoliko puta imali prilike gledati u Savskoj 160. Cave Dogs je jedan od rijetkih tribute bendova na regionalnoj sceni koji na kriminalno dobar način uvodi publiku u začaran, magičan, mističan, strašan i maglovit svijet Nicka Cavea i The Bad Seedsa.

Utoplite se u subotu 9. prosinca u Savskoj 160 uz Nick Cavea i ljubavno - horrorističnu selekciju rezidenta DJ-a Frajmana do ranih/kasnih 5:00 sati ujutro.

BIOGRAFIJA:

Nicholas Edward Cave australski je glazbenik, kantautor, književnik, scenarist i povremeno glumac. Najpoznatiji je po svom radu u rock skupini Nick Cave and the Bad Seeds i po fascinaciji američkom glazbom i njenim korijenima. Njegovu glazbu karakteriziraju intenzivnost, energičnost i širok raspon utjecaja.

1973. godine Cave upoznaje Micka Harveyja, Tracy Pew i Philla Calverta, koji zajedno s njim studiraju u školi Caulfield Grammar i osnivaju sastav sa Caveom kao pjevačem. Njihov repertoar se među ostalim sastojao od predpunkovskih obrada pjesama Loua Reeda, Davida Bowieja, Alicea Coopera, Roxy Music i Alexa Harveyja. 1977., završavajući školu, uzimaju ime The Boys Next Door i počinju izvoditi većinom originalne radove. Gitarist i kantautor Rowland S. Howard pridružuje se sastavu 1978.

Od 1977. do raspada 1984., skupina istražuje raznolike stilove. Krajem 70-ih izvode stotine živih izvedbi i zatim 1980. mijenjaju ime u The Birthday Party i sele u London, pa Zapadni Berlin. Caveova australska djevojka i muza Anita Lane prati ga u London. Skupina je bila zloglasna po provokativnim izvedbama u kojima Cave vrišti, podriguje i baca se po pozornici, uz oporu rock pratnju i audio feedback električne gitare.

Skupina postaje kultna među slušateljima u Europi i Australiji, no raspada se 1984. Howard i Cave teško su surađivali i oboje su bili iscrpljeni dugogodišnjom uporabom heroina i alkohola.

Uz rad sa Bad Seedsima, Cave je od 90-ih izvodio 'solo' turneje pjevajući i svirajući klavir uz pratnju Warrena Ellisa na violini i harmonici i drugim glazbenicima kao basistima i bubnjarima. Trenutačni trio su Martyn P. Casey, Jim Sclavunos i Ellis iz Bad Seedsa (nadimka Mini-Seeds). 2006. ovaj postav sada uključuje i Cavea na električnoj gitari nastavlja turneje izvodeći materijal Bad Seedsa.

Album novog materijala Caveovog "solo" kvarteta zvanog Grinderman objavljen je u ožujku 2007. Njihova prva živa izvedba dogodila se na festivalu All Tomorrow's Parties u travnju 2007., uz gostovanje Bobbyja Gillespieja, kao vokala i udaraljkaša.



DISKOGRAFIJA:

1984. From Her to Eternity

1985. The Firstborn Is Dead

1986. Kicking Against the Pricks

1986. Your Funeral... My Trial

1988. Tender Prey

1990. The Good Son

1992. Henry's Dream

1994. Let Love In

1996. Murder Ballads

1997. The Boatman's Call

2001. No More Shall We Part

2003. Nocturama

2004. Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus

2008. Dig, Lazarus, Dig!!!

2013. Push the Sky Away

2016. Skeleton Tree