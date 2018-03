Ovog petka obilježavamo 30. godina Metallica - ...And Justice for All izdanja

Noć s petka 2. ožujka na subotu 3. ožujka posvetit ćemo jednom od najvećih metal bendova - METALLICA. Presjek njihovih najboljih stvari izvest će zagrebački metalci INCITER. Ove godine Metallica obilježava 30. godišnjicu albuma '...And Justice for All' te 10. godišnjicu 'Death Magnetic'. Zato pripremite glave za benganje i višeglasno pjevanje pjesama koje svi znamo.

Metalika je naš dobar drugar i od srca mu želimo da dobro peva i da ne zabušava!



BIOGRAFIJA

METALLICA je američki thrash metal sastav iz Los Angelesa, osnovan 1981. godine. Sastav je osnovan kada je James Hetfield odgovorio na oglas koji je u lokalnim novinama objavio bubnjar Lars Ulrich. Postava Metallice uglavnom se sastojala od Ulricha, ritam gitarista i vokala Jamesa Hetfielda i vodećeg gitarista Kirka Hammetta, dok je mjesto basista upotpunilo nekoliko osoba (Ron McGovney, Cliff Burton, Jason Newsted). Potonju ulogu od 2003. obnaša Robert Trujillo.

Ranije pjesme obilježavali su brzi tempo, instrumentali i općenito agresivno sviranje što ih je svrstavalo u skupinu "velike četvorke" thrash metala zajedno s Slayerom, Megadethom i Anthraxom. Sastav je stekao rastuću bazu obožavatelja u glazbenoj "underground" zajednici i na kritičkoj sceni objavom albuma Master of Puppets koji je opisan kao jedan od najutjecajnijih thrash metal albuma.

Značajan komercijalni uspjeh postigli su albumom Metallica (poznat i kao The Black Album - Crni album), kojim su debitirali kao broj jedan na ljestvici Billboard 200. Ovom objavom, sastav je i prošitio svoj glazbeni stil što je rezultiralo da je bio bolje prihvaćen kod mainstream slušatelja.

Godine 2000., Metallica je bila jedna od nekoliko glazbenika koji su podignuli tužbe protiv Napstera zbog besplatnog dijeljenja autorskim pravima zaštićenog materijala, bez njihovog dopuštenja. Nagodba je kasnije postignuta tako što je Napster postao plaćena usluga.

Unatoč postizanju broja jedan na Billboard 200, objava St. Angera je "odvratila" mnoge obožavatelje zbog ispuštanja gitarskih sola i "steel-sounding" doboša. Album je popratio i film Some Kind of Monster koji je dokumentirao njegovo snimanje.

Metallica je objavila jedanaest studijskih albuma, tri koncertna, dva EP-a, 24 glazbena videa i 45 singlova. Osvojili su devet nagrada Grammy dok im je pet uzastopnih albuma debitiralo na prvom mjestu Billboard 200. Spomenuti album Metallica iz 1991., prodan je u 11 milijuna primjeraka u Sjedinjenim Država i 22 milijuna primjeraka diljem svijeta što ga je učinilo 25. najprodavanijim albumom u državi.

DISKOGRAFIJA:

1983. Kill 'Em All

1984. Ride the Lightning

1986. Master of Puppets

1988. ...And Justice for All

1991. Metallica

1996. Load

1997. ReLoad

2003. St. Anger

2008. Death Magnetic

2016. Hardwired... to Self-Destruct