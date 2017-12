Ovu subotu u Saxu: 30 godina albuma „The Joshua Tree“ grupe U2

Jedan on najpopularnijih i po mnogima najvažnijih rock albuma svih vremena, album „The Joshua Tree" planetarno poznatih irskih rokera, grupe U2 ove je godine napunio okruglih 30 godina postojanja.

S obzirom da je obljetnička turneja popularnih Iraca zaobišla Hrvatsku, u klubu Sax! će se u subotu, 9. prosinca okupiti niska kvalitetnih zagrebačkih glazbenika i odsvirati cijeli album uz brojne druge hitove grupe U2.

Bezvremenske hitove sa spomenutog albuma kao što su „With or Without You", „Where The Streets Have No Name", „I Still Haven't Found What I Am Looking For" odsvirat će Saša Jungić, Danko Krznarić, Boris Novak i Boris Žabek koji su članovi ili bliski suradnici bendova kao što su Pavel, Detour i Kojoti.

Dvosatna svirka bit će prilika i za poslušati presjek karijere grupe U2 tako da će svi njihovi fanovi sigurno doći na svoje.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 35 kuna mogu se kupiti tijekom radnog vremena kluba, a na dan koncerta cijena će iznositi 45 kuna.