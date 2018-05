Pantera tribute u Vintage Industrialu

Proljetno metal čišćenje rezervirano je za petak 18. svibnja u Savskoj 160, a za predljetnu detoksikaciju pobrinut će se uvijek odličan Pantera Tribute by Strength. Dođi i svjesno budi prokleti taoc metal situacije.

Strength čine četvorica mladića, ujedno i članovi zapaženih autorskih metal bendova, koji Panteru slušaju od osnovnoškolskih dana te su iz ljubavi prema ostvarenjima ove heavy metal institucije napravili tribute, a svojom set listom koja je sastavljena od najvećih hitova svima omiljenog teksaškog benda sigurno neće nikoga ostaviti ravnodušnim.

Prošlo je 25 godina otkako je snimljen veliki Vulgar Display Of Power (objavljen '92.) zato naoštrite mamuze, otvorite viski i pripremite se za teksaški masakr teškim riffovima!

BIOGRAFIJA

Pantera je bio američki heavy metal sastav. Zaslužan je za stvaranje groove metala, kao logičnog nastavka thrash metala. Prvi zapažen svjetski uspjeh Pantera je ostvarila albumom Cowboys from Hell. Nakon izdavanja ovog albuma, postali su jedan od najpopularnijih metal sastava devedesetih.

Bend se raspao 2003. zbog nesuglasica između pjevača Phila Anselma i ostalih članova. Svaka nada u ponovno okupljanje "četvero braće" nestala je 8. prosinca 2004. Točno 24 godine nakon ubojstva Johna Lennona, zaluđeni "obožavatelj" Pantere popeo se na pozornicu za vrijeme izvođenja prve pjesme na jednom od koncerata Damageplana, i brojnim hicima usmrtio Dimebag Darrell Abbotta i nekoliko prisutnih.

Pantera je bila beskompromisna skupina, tvrdokorna u svojoj odanosti pravovjernom heavy metalu.



DISKOGRAFIJA:

1983. Metal Magic

1984. Projects in the Jungle

1985. I Am the Night

1988. Power Metal

1990. Cowboys from Hell

1992. Vulgar Display of Power

1994. Far Beyond Driven

1996. The Great Southern Trendkill

2000. Reinventing the Steel