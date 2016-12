Papa poziva na mir i traži da ne okrećemo glavu

U svojoj tradicionalnoj božićnoj poruci "Gradu i svijetu" (Urbi et Orbi) papa Franjo se posebno osvrnuo na žrtve rata, nasilja i terora u svijetu. "Mir onima koji su izgubili dragu osobu zbog brutalnih terorističkih djela koja siju strah i smrt u srcima mnogih država i gradova", poručio je papa u obraćanju oko 40.000 ljudi okupljenih na Trgu Svetog Petra. "Danas ova poruka mira odlazi do kraja Zemlje da bi došla do svih ljudi, posebno uplašenih od rata i teških sukoba koji su, kako se čini, jači od težnji za mir", dodao je papa i pozvao na mir u Siriji zatraživši hitnu pomoć iscrpljenom stanovništvu Alepa, nad kojim su vladine snage preuzele kontrolu nakon četiri godine sukoba sa pobunjenicima. "Mir i muškarcima i ženama u izmučenoj Siriji u kojoj je proliveno previše krvi". Opomenuo je pritom da se moraju poštovati ljudska prava.

Božić - suosjećanje umjesto materijalizma

Kao i prošle godine, poglavar Katoličke crkve je pozvao Izraelce i Palestince da pokopaju ratnu sjekiru i da "ispišu novu stranicu povijesti".

U svečanoj misi održanoj na Badnjak u bazilici sv. Petra, papa Franjo je milijardu i 200 tisuća katolika na svijetu pozvao na suosjećanje s djecom na cijelome svijetu koja su žrtve rata, u bijegu ili bez krova nad glavom. Svi bismo, poručio je papa Franjo, trebali biti dirnuti ne samo "djetetom u jaslama", nego i svom onom djecom koja nisu okružena ljubavlju roditelja. Djeca čuče "podzemnim bunkerima" kako bi se sakrila od bombi, na "pločnicima velikih gradova" ili u "čamcima pretrpanima migrantima", podsjetio je papa.

On je još jednom osudio i materijalizam koji sve jače vlade svijetom. Božić ne bi smio postati svačanost u čijem središtu smo mi, a ne Isus, rekao je.

Sigurnosne mjere su pojačane povodom Božićnog vikenda u Italiji i Vatikanu nakon što je talijanska policija ubila osobu za koju se smatra da je odgovorna za napad kamionom na božićni sajam u Berlinu.

Crkve u Njemačkoj upozoravaju na opasnost od raskola društva

Teroristički napad u Berlinu bio je neminovno i tema božićnih poruka predstavnika dviju velikih Crkava u Njemačkoj. Mnogi biskupi Katoličke i čelni predstavnici Evangeličke crkve su osudili nasilje u ime vjere, ali su upozorili da ono ne smije dovesti do raskola društva. "Strah i mržnja ne smiju zatrovati društvo", rekao je predsjednik Katoličke biskupske konferencije, kardinal Reinhard Marx.

Predsjednik Vijeća evangeličke crkve u Njemačkoj (EKD) Heinrich Bedford-Strohm podsjetio je, pak u svojoj božićnoj poruci da je Božić povezan s patnjom jer je Isus rođen u štali nakon što je odrastao mučen i razapet na križ: "Ali mi smo uvjereni da patnja nije ta koja ima zadnju riječ."