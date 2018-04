Parovi sa sličnim prihodima obično imaju uspješniju vezu

Što je sve potrebno za zdravu i sretnu vezu? Odgovora na to pitanje je puno, a jedan od njih tvrdi i da se radi o novcu. Točnije, o visini vašeg i njegovog/njezinog prihoda koji bi trebali biti otprilike isti.

Ne samo da se parovi koji više zarađuju češće međusobno vjenčaju, nego, ako su njihove plaće otprilike iste visine, češće imaju uspješniji brak.

Patrick Ishizuka, u časopisu Demography objavio je rad u kojem istražuje povezanost između novca i uspješnosti veze.

Jedan aspekt njezine studije istražuje teoriju poznatu pod nazivom "the marriage bar", prema kojoj će parovi stupiti u brak tek nakon što zarade određenu količinu novca, kojim će si osigurati barem ono najvažnije - mjesto za život, automobil i pristojan život.

Prema rezultatima koje je otkrio, ljudi slabijeg ekonomskog stanja češće se razilaze, bez obzira na ranija istraživanja koja su pokazala da parovi s manjim ukupnim prihodom veći naglasak stavljaju na emocije i samu instituciju braka.

Sve veći broj razvoda od 1960-tih do danas ukazuje i na sve češći raspad brakova ljudi s nižim stupnjem obrazovanja.

No zajednička suma novca koji parovi zarađuju nije važna samo kao predispozicija za samo vjenčanje. Bitna je i za održavanje tog braka uspješnim dugi niz godina ili čak do kraja života. „Jednakost promiče kvalitetu", zaključuje Ishizuka, a to se, dakako, odnosi i na jednakost u novcu koji supružnici zarađuju.

Više izgleda za uspjeh imaju parovi koji žive zajedno i prije vjenčanja upravo zato što imaju više vremena i prilika spoznati želje i potrebe drugoga. Ako oba partnera imaju jednake ciljeve, bit će im potrebni resursi kako bi ih ostvarili.

Uzevši u obzir da muškarac više nije obavezno figura koja uzdržava obitelj, a žena nije isključivo osoba koja brine o kućanstvu i djeci, logično je da partneri jedan od drugoga traže jednako zalaganje i doprinos vezi i braku, koliko u financijskom smislu toliko i u svim drugim aspektima.