Pet činjenica o vibratorima koje se isplati znati

Vibratori su prve seksualne igračke koje vam, vjerojatno, padaju na pamet, pa evo nekoliko činjenica o njima koje su em zabavne, em edukativne.

Gdje ih ima najviše? - stanovnici Novog Zelanda su ludi za vibratorima - čak 38% stanovnika posjeduje neku vrstu vibratora.

Multifunkcionalnost - kako tehnologija napreduje tako se vibratori mijenjaju i usavršavaju. Tako danas postoje vibratori kojima možete upravljati na daljinu koristeći blagodati modernih globalnih komunikacija. Samo vam treba pristup internetu ili aplikacija na pametnom telefonu.

Popularnost - u industriji seksualnih igračaka vibrator je kralj - čak 20% od svih prodanih seksualnih igračaka u svijetu su vibratori. Tajna se vjerojatno krije u njihovoj svestranosti i specifičnom načinu stimulacije koji može odgovarati i ženama i muškarcima. Čak 20% žena svih dobnih skupina je u nekom trenutku, sami ili u paru, koristilo vibrator.

Svrha - pretpostavka kako su vibratori namijenjeni samo solo masturbaciji je potpuno pogrešna. Vibratori mogu biti fantastičan dodatak predigri i izvor dodatne stimulacije tijekom seksa i ženama i muškarcima, a postoje i vibratori posebno dizajnirani baš za korištenje tijekom seksa.

Zašto postoje? - u drugoj polovici 19. stoljeća dolazi do izuma vibratora. Do tada su viktorijanske žene odlazile liječniku na "masažu zdjelice" koja je trebala ublažiti i spriječiti "histeriju". Liječnici bi uzeli stvar u svoje ruke i pacijentici pružili orgazam, no nekoliko tretmana dnevno vodilo je do boli i muskulfibera u rukama. Već nekoliko godina nakon, na podjednaku sreću i zadovoljstvo i pacijentica i doktora, izumljen je prvi električni vibrator.

Bez obzira jeste li solo ili u paru, vibratori su nevjerojatno svestrani dodaci koji vam mogu pružiti posve neočekivane užitke. Eksperimentirajte i proširite granice svog užitka.