Petak 4.5. bit će posvećen očevima metala Black Sabbathu

U petak 4. svibnja večer ćemo posvetiti očevima metala - Ozzy Osbourneu, Tonyu Iommiu, Geezeru Butleru I Billu Wardu - velikom Black Sabbathu za što će biti zadužen Out Of The Void koji će vam odsvirati presijek karijere ovog benda koji je prošle godine odradio, bar tako kažu, svoju posljednju turneju.

Ove godine se također obilježava 40. godina od objavljivanja osmog im studijskog albuma 'Never Say Die!', posljednji album prije nego je bend odradio eru s Diom na vokalu mjesto Ozzya.

Članovi bendova Lord Drunkalot, LIV, Descender, Mrtvi Petak.. skupili su se pod imenom Out Of The Void te će vas natjerati da zabengate uz đavolje harme.

Nakon koncerta na šank peronu čeka vas glazbeni vremeplov kroz povijest i tako sve do 5 sati ujutro.

BIOGRAFIJA

Black Sabbath je bio engleski rock sastav osnovan 1968. godine u Birminghamu. Smatra ih se pionirima heavy metala. Prodali su više od 70 milijuna nosača zvuka diljem svijeta. Primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame 2006. godine. Ostavili su neizbrisiv trag na svjetskoj glazbenoj sceni i značajno utjecali na razvoj rock glazbe.

Kao jedan od prvih sastava koji su istinski definirali heavy metal, Black Sabbath se s pravom smatraju kumovima tog muzičkog pravca. Sa svojim mračnim kompozicijama koje su zvučale kao da izviru iz samog pakla, Sabbath je uspio dignuti na noge kritičare i roditelje dok je u isto vrijeme nadahnuo cijelu generaciju muzičara sa svojim teškim rock gitarama i primjesom bluesa.

Članovi Black Sabbatha odrasli su u istoj četvrti radničkog grada Astona kod Birminghama u Engleskoj, no njihovi odnosi u djetinjstvu su bili sve samo ne prijateljski. Mladog Johna Osbournea, poznatijeg pod imenom Ozzy Osbourne, često je terorizirao lokalni nasilnik Tony Iommi, dok je Terrence "Geezer" Butler bio društveni otpadnik s iznimnim interesom za crnu magiju i kultove.

S albumom koji danas slavi 40 godina, 'Never Say Die!', završili su i na Top Of The Pops. Pojavili su se dva puta na plejbek odsvirali dvije pjesme. Razlog je bio jednostavan, Ozzy je znao da će upoznati Boba Marleya: 'I'll always remember the moment he came out of his dressing room. It was next to ours and you literally couldn't see his head through the cloud of dope smoke. He was smoking the biggest, fattest joint I'd ever seen - and believe me, I'd seen a few. I kept thinking, He's gonna have to lip-sync, no one can do a live show when they're that high. But no, he did it live. Flawlessly, too."

!!To celebrate witches' sabbath with the devil!!

DISKOGRAFIJA:

Black Sabbath (1970)

Paranoid (1970)

Master of Reality (1971)

Vol. 4 (1972)

Sabbath Bloody Sabbath (1973)

Sabotage (1975)

Technical Ecstasy (1976)

Never Say Die! (1978)

Heaven and Hell (1980)

Mob Rules (1981)

Born Again (1983)

Seventh Star (1986)

The Eternal Idol (1987)

Headless Cross (1989)

Tyr (1990)

Dehumanizer (1992)

Cross Purposes (1994)

Forbidden (1995)

13 (2013)