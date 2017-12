Pijte čaj pa nećete razviti glaukom

Dobre vijesti za obožavatelje čaja: istraživanja tvrde da ispijanje vrućih čajeva pomaže smanjiti rizik od razvijanja glaukoma - povišenog očnog tlaka koji može dovesti do sljepila - unatoč tome što nema dokaza da napitak pruža bilo kakva zaštitna svojstva.

Glaukom je bolest oka do koje dolazi kad tekućina u oku oštećuje očni živac, a ako se ne liječi, može izazvati sljepilo. Mnogi ljudi nisu ni svjestni da boluju od glaukoma, a unatoč tome što se češće pojavljuje kod starijih osoba, može se razviti i kod djece i novorođenčadi. U svijetu od povišenog očnog tlaka boluje oko 57.7 milijuna ljudi.

Istraživanja su zapravo posvećena ispitivanju utjecaja kofeina na očni tlak, a usput je otkriveno da ispijanje vrućeg čaja može pripomoći smanjivanju rizika od glaukoma. Rezultati su to dobiveni analiziranjem rezultata dobivenih pregledom 1 678 pacijenata starijih od 40 godina.

Ukupno su pronađene 84 osobe s glaukomom, a to su iste osobe kod kojih je pronađeno da boluju od dijabetesa i da nisu pušači. Nije dokazano da je ispijanje kave, sokova i ledenih čajeva ikako povezano s glaukomom, niti da bolest ovisi o konzumaciji kofeina.

No primjećeno je da jako mali broj onih koji ispijaju vrući čaj, i to oni koji piju više od 6 šalica tjedno, pokazuju simptome glukoma, i to bez obzira na starost, indeks tjelesne mase, dijabetes i pušenje. Takvi ljudi imaju 74% manje šansi od razvitka glaukoma od onih koji ne piju vrući čaj.

Liječnički tim pretpostavlja da su za to zaslužne kemikalije koje ispuštaju biljke čaja, a čak bogat kofeinom mogao bi biti još bogatiji korisnim antioksidansima.

Unatoč zanimljivim rezultatima, većina lječnika i dalje je skeptična i upozoravaju da se ovom istraživanju posvetilo premalo vremena kako bi se sa sigurnošću došlo do bilo kakvog zaključka. Osobe starije od 40 godina na očne bi pregelde i dalje trebale odlaziti svake dvije godine, a u slučaju bilo kakvog sumnjivog simptoma, trebalo bi se kontaktirati liječnika.