PINS prvi put pred hrvatskom publikom na INmusicu #13!

Britanski peteročlani all-girl sastav PINS prvi put dolazi pred hrvatsku publiku i pridružuju se sjajnom ovogodišnjem lineupu INmusic festivala #13!

PINS su Faith, Anna, Lois, Sophie i Kyoko. Djevojke su se okupile početkom 2011. godine te su brzo nakon toga samostalno objavile prve pjesme "Eleventh hour" i "Shoot you" preko vlastite diskografske kuće "Haus of PINS". U svibnju 2012. godine objavile su prvi video "Eleventh Hour", uslijedio je EP "Luvu4lyf" objavljen i na vinilu, nakon čega su krenule na prvu britansku turneju. Nakon turneje PINS su potpisale za Bella Uninon koji su objavili njihov prvi album "Girls Like Us" te su 2014. nastupale i na festivalu SXSW i u New Yorku.

Djevojke su nakon objave prvog albuma svirale diljem Velike Britanije i Europe, a nastupale su i kao support bendovima poput Sleater Kinney, Best Coast, Drenge, Wire, Warpaint, Crocodiles, Sleigh Bells i The Growlers. Poslije europskih koncerata krenule su na prvu samostalnu turneju po SAD-u, u sklopu koje su svirale na Culture Collide Festivalu u Los Angelesu i CMJ festivalu u New Yorku. Svoj drugi album "Wild Nights" objavile su u lipnju 2015. godine, a producirao ga je Dave Catching u Rancho de La Luna studiju. Prvi singl s albuma "Too Little Too Late" je premijerno predstavljen u magazinu Dazed Digital, imao je sjajan airplay na BB6, gdje su PINS zaradile i titulu "albuma tjedna" za isto izdanje. Početkom 2017. samostalno su izdale EP „Bad Thing" na kojemu se nalazi i pjesma „Aggrophobe" nastala u suradnji s kultnim Iggy Popom koji je također prepoznao kvalitetu mančesterske petorke.

PINS se pridružuju spektakularnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Superorganism, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, General Elektriks i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). T

rodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).