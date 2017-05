Piroplazmoza kod pasa

Krpelji prenose mnoge bolesti, a jedna od njih je piroplazmoza, bolest koja može biti smrtna za vašeg ljubimca. Pitali smo dr. vet. med Branimira Rebselja što je važno znati o piroplamozi:

Za početak bitno je spomenuti neke osnovne činjenice vezane za ovu opaku bolest. Piroplazmoza je parazitarna bolest uzrokovana mikroorganizmom koji parazitira u eritrocitima tj. ulazi u crvena krvna zrnca, u njima se dijeli i na taj način razara zaraženu stanicu i posljedično tome dolazi do smanjenja tih istih stanica što na kraju dovodi do anemije i čitavog niza kliničkih znakova koje ćemo kasnije spomenuti. Glavni prijenosnik je krpelj koji obitava najčešće u šikarama i visokim travama. Pojava krpelja nekad je bila vezana za proljeće i jesen ali na žalost promjenom klime ta vremenska granica se izgubila pa tako krpelje a s njima i prioplazmozu susrećemo praktički cijelu godinu. Da bi stvar bilo gora područje Zagreba je posebno ugroženo područje s vrlo visokom učestalošću pojave same bolesti.

Vrijeme od ugriza krpelja pa do pojave prvih znakova bolesti varira najčešće od 2 do 7 dana. Bolest u pravilu nastupa naglo, što se tiče simptoma u literaturi su opisani klasični simptomi kao što su visoka temperatura (preko 40,5), slabost i malaksalost životinje, bezvoljnost, povračanje i proljev, krvavo mokrenje, krv u stolici,blijede do ikterične sluznice.... Bitno je napomenuti da pored ovih „klasičnih" simptoma postoje mnogi drugi, i naprosto ne postoji pravilo da se piroplazmoza može prepoznati po nekom specifičnom simptomu. Često životinja postane samo mirnija, usporena, ponekad samo smanjenog apetita i eventualno povrati. Najbitnije je da svaki vlasnik čim primjeti da mu je pas sumnjiv a ujedno je prije par dana primjetio krpelja na psu odmah krene veterinaru.

Piroplazmoza je jako opasna bolest i što se prije počne liječiti bolje su šanse za izlječenje. Na žalost najčešći problem je što vlasnici na vrijeme ne prepoznaju simptome bolesti jer očekuju klasičnu sliku koju smo maloprije spomenuli pa dovedu psa kad je bolest več uvelike uzela maha. Kod piroplazmoze je veliki problem što ona osim što dovodi do anemije uzrokuje i zatajenje pojedinih organa i organskih sustava, pa tako što bolest duže traje to će i prognoza uspješnosti lječenja biti lošija jer se na kraju ne borimo samo protiv samog uzročnika več moramo liječiti tj. popravljati štetu koja je nastala zbog same bolesti.

Za samu dijagnostiku i liječenje potrebno je obaviti brojne pretrage krvi, od krvnog razmaza u kojem se može pronaći sami uzročnik, pa do krvne slike i biokemijskih pretraga koje nam mogu dati uvid koliko je bolest uznapredovala. Na žalost uz svu veterinarsku skrb i pravovremeno lječenje ova bolest može završiti pogubno za psa.

Kao i uvijek vrijedi zlatno pravilo: Bolje spriječiti nego lječiti. Pošto krpelje nemožemo iskorjeniti jer su oni jedni od najotpornijih živučih organizama na planeti možemo jedino pokušati spriječiti njih da ne napadnu psa. Danas na tržištu postoji čitav niz preparata koji služe u svrhu odbijanja krpelja i ostalih ektoparazita tako da će svaki vlasnik pronaći nešto sa čime će adekvatno zaštiti svojeg psa. S obzirom da krpelja kod nas ima kroz cijelu godinu potrebno je i psa cijelo vrijeme štititi od krpelja a ukoliko vam se ipak vaš pas učini sumnjiv da je obolio nemojte oklijevati već požurite veterinaru.

