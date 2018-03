Pišete li rukom? Trebali bi...

Pisanje je zastarjelo, reći će vam klinci koji muku muče kad treba napisati lektiru ili zadaćnicu - njihovi su prsti naviknuti na tipkovnice računala, touch ekrane pametnih telefona i slične stvarčice a olovka ili penkala im je ono što radi nered u školskoj torbi...

No, koliko je to dobro za njih? Ne samo njih, naravno, već i nas odrasle koji veći dio dana provodimo za tipkovnicom. Pogađate, odgovor je da - nije dobro, upravo suprotno. Znanstvenici s Princetona pokušali su doći do zaključka kako pojedini način pisanja utječe na mozak i rezultati su zanimljivi...

Naime, ispostavilo se da pisanje olovkom, umjesto tipkanja, razvija mozak i pomaže mu da bolje razumije gradivo. To ne znači da trebate prestati tipkati, no bilo bi dobro da ne zaboravite pisati...

Studenti koji su bilješke pisali olovkom bolje su pamtili i razumjeli napisano, a pokazalo se i da su spremniji za prihvaćanje novih ideja.

U drugoj pak studiji, provedenoj na Sveučilištu u Indiani, znanstvenici su skenirali mozgove djece koja su pisala i one koja su tipkala. Pokazalo se da su moždane aktivnosti jače kod djece koja su pisala rukom.

Psiholozi i neurolozi poručuju roditeljima da svojoj djeci ograniče uporabu tipkovnica, računala i pametnih telefona te im u ruke daju olovke, bojice i kistove kako bi razvijali ne samo svoj mozak i kreativnost, nego i motoriku.