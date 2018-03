Pivovara Crafter's i INmusic festival #13 najavili suradnju i predstavili festivalsku ponudu craft piva

Na druženju u Kulturnom centru Mesnička u Zagrebu održanom u utorak 20. ožujka, INmusic festival i pivovara Crafter's okupljenim medijima su najavili početak suradnje najvećeg hrvatskog glazbenog festivala i mlade hrvatske craft pivovare Crafter's.

Od hvaljenih početaka u Ivanić Gradu 2016. godine, Crafter's pivovara je u kratkom vremenu prošla dug put. Radišan i samozatajan tim Crafter'sa okupljen oko najnagrađivanijeg hrvatskog homebrewera, Silvija Boroše, početkom 2018. godine proizvodnju svojih hvaljenih craft piva preselio je u napredan novi pogon u Dugom Selu, postavši time po mišljenju mnogih najambiciozniji projekt u nekorporativnom pivarstvu u Hrvatskoj. Crafter's svoju viziju gradi na ideji veće i lakše dostupnosti craft piva najširoj publici, stoga se novo partnerstvo s INmusic festivalom kao središnjim koncertnim događanjem u Hrvatskoj, posebice kada je riječ o potrošnji piva, logičan spoj.

„Crafter's je kvalitetom svojih craft piva i vizijom da ih učini dostupnima što većem broju ljudi hrabro krenuo u veliku investiciju proizvodnog pogona zavidnih kapaciteta u kontekstu hrvatskog craft pivarstva. Upravo zahvaljujući novom pogonu Crafter's je u mogućnosti zadovoljiti pivske potrebe desetaka tisuća ljubitelja glazbe okupljenih na najvećem hrvatskom festivalu. Uz dramatično širenje distribucijske mreže u narednim mjesecima, selekcije hvaljenih piva bogatog okusa po receptu nagrađivanog majstora pivara Silvija Boroše, partnerstvo s INmusicom nas na velika vrata uvodi na hrvatsko pivarsko tržište. Sigurni smo da će publika INmusic festivala, kao i svi ljubitelji vrhunskog piva, prepoznati kvalitetu i viziju Crafter'sa", izjavio je Andrej Andrlić, direktor Crafter's pivovare.

Svoje zadovoljstvo novom suradnjom ispred INmusic festivala izrazio je i Zoran Marić, direktor festivala: „Crafter's unose novu dinamiku na hrvatsko pivarsko tržište i iznimno nam je drago da su prepoznali INmusic festival kao idealnog partnera za osnaživanje svoje pozicije na našem tržištu. Pivari su oduvijek bili usko vezani uz glazbena događanja kao idealnu marketinšku platformu za svoje proizvode te je ohrabrujuće da je i neovisna pivarska scena u Hrvatskoj prepoznala marketinški potencijal koji INmusic na domaćem i međunarodnom tržištu ima. Suradnjom s INmusic festivalom Crafter's preuzima vodeću ulogu među pivarima na koncertnoj sceni u Hrvatskoj. Kao jedan od rijetkih neovisnih festivala u Europi, INmusic nastoji podržati neovisne poduzetnike u Hrvatskoj kada je to moguće i zajednički graditi uvjete za napredak domaćeg tržišta s međunarodnim dosegom."

Trinaesto izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala uveličati će Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Tshegue, Super Besse i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do 30. ožujka.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).