Planeti iz sustava zvijezde Trappist 1 mogli bi sadržavati više vode nego Zemlja

Sustav planeta Trappist 1 samo je 40 svjetlosnih godina udaljen od Zemlje, a znanstvenici tvrde da o njemu znaju više nego o bilo kojem drugom sustavu.

O sedam poznatih planeta studije su već objavljivane u časopisima Nature Astronomy i Astronomy and Astrophysics, a najzanimljiviji podatak koji otkrivaju da voda zauzima oko 5% mase nekih planeta.

„Obilk u kojemu se voda pojavljuje na planetima iz sustava Trappist 1 ovisi o količini topline koju primaju od svoje zvijezde čija masa iznosi 9% mase našeg Sunca", u svojem izvješću javlja Nasa.

Tri vanjska planeta - f, g i h - smatraju se dovoljno udaljenima od zvijezde da se voda na njima nalazi isključivo u ledenom stanju. No planeti e, f i g, nalaze se u zoni koja bi mogla biti nastanjima. Planet Trappist 1e izgleda kao da bi mogao sadržavati tekuću vodu, no b, c i d vjerojatno je sadržavaju samo u obliku vodene pare, kao Venera u našem sustavu.

Planeti su se istraživali uz pomoć Hubble, Kepler i Spitzer teleskopa, čime je otkriveno da su svi planeti stjenoviti i umjerene temperature. Trappist 1e posebno je zanimljiv jer je po pitanju veličine i gustoće nasličniji Zemlji. Od sedam planeta jedini je samo malo veće gustoće od Zemlje, što znači da se njegovo središte sastoji od željeza i gušće je od Zemljinog- ako središta uopće ima.

Na četiri planeta po veličini najsličnijima Zemlji (d, e, f i g) izvedena su ispitivanja atmosfere proučavajući svjetlost koja je kroz njih prolazila. Najmanje tri planeta (d, e i f) imaju atmosferu različitu od Neptuna ili Urana (bogatu helijem i vodikom), što znači da je sličnija Zemljanoj.

Astronomi su uvjereni da bi jedan od tih planeta mogao biti nastanjiv.