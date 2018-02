Plave zone - mjesta gdje se živi duugo

Dugovječnost, a u nekim slučajevima i besmrtnost, san je svih ljudi koji nisu zadovoljni količinom vremena koje mogu provesti na ovome svijetu... a ima nekih kojima to i uspijeva naizgled bez velike muke.

Dan Buettner, autor Blue Zones i Blue Zone Solution, rekao je za TIME zašto stanovnici tih mjesta žive tako dugo - i kako možete ukrasti njihove navike.

Ono što je u cijeloj priči najbolje, ne radi se o nekim egzotičnim narodima koji žive na čudesnim mjestima - sve su to visoko razvijene države gdje je uobičajena nezdrava prehrana i zagađenje...

Ikarija (Grčka) - jak osjećaj ponosa drži otočane aktivne u zajednici. To je, u kombinaciji s kasnim lijeganjem zbog dnevnog drijemanje i mediteranskom prehranom, razlog zašto 1 od 3 otočana živi preko 90, bez demencije i kroničnih bolesti.

Loma Linda (Kalifornija) - jedina plava zona u SAD-u je utočiste za Adventiste sedmog dana. Mnogi izbjegavaju meso i jedu puno biljaka, cjelovitih žitarica i oraha. Zajednički skup načela, naglasak na zajednici i pridržavanje da je subota dan odmora i razmišljanja - pomaže Loma Linda adventistiima da žive 10 godina duže od drugih Amerikanaca.

Nicoya (Kostarika) - većina stanovnika plavih zona izbjegava prerađenu hranu, no Nicoyani su to doveli na višu razinu. Kostarikanci tradicionalno većinu svog unosa kalorija temelje na grahu, tikvicama i kukuruzu, uz obilne porcije tropskog voća. Ovakva prehrana, uz puno vremena na otvorenom - rezultira jakim, dobro uhranjenim tijelima. U međuvremenu, plan de vida, ili životne svrhe, pomaže im ostati mentalno i duhovno ispunjeni do dobi od 90 i iznad.

Okinawa - mnoge plave zone naglašavaju obitelj i zajednicu, ali povezivanje doseže svoj vrhunac u ovoj japanskoj kulturi. Imaju podršku od strane moai, malog, ali čvrsto povezanog društvenog kruga koji je uz njih kroz sve životne uspone i padova. Jaka socijalna potpora je dovoljno snažna za prebroditi mentalne stresore i jača zajedničko zdravstveno ponašanje. Rezultat? Kultura koja ima žene koje žive najdulje na svijetu, a mnoge nadmašuju 100 godina.

Sardinija - prehrana bazirana na biljkama, dnevna tjelesna aktivnost i obiteljska povezanost dali su ovoj Plavoj zoni najveću koncentraciju muških stogodišnjaka u svijetu! Ne škodi ni činjenica da se M26 marker, genetska varijanta povezana s ekstremnom dugovječnošću, prenosi kroz generacije u ovoj zajednici.