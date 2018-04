Play @ Exit - Otvoren natječaj na nastup na najboljem europskom festivalu

EXIT, službeno najbolji veliki europski festival i Studentski kulturni centar Novi Sad, pokreću natječaj za mlade glazbenike kojima se pruža šansa nastupiti na nekoj od pozornica na Petrovaradinskoj tvrđavi od 12. do 15. srpnja. Prošle godine na ovaj natječaj prijavilo se preko 450 autora iz cijelog svijeta, a izabrana su 33 najbolja izvođača koja su nastupila na scenama Future Shock, Addiko Fusion, Explosive, No Sleep Novi Sad, mts Dance Arena i drugim.

Ove godine EXIT otvara svoja vrata za najbolje sastave i umjetnike iz cijelog svijeta, koji će nastupiti na pozornicama širom Tvrđave, kao što su Future Shock @HEINEKEN Beer Planet Pub, Explosive, Cockta Beats&Bass, Radio As FM powered by Guarana i drugima. Bendovi, DJ-evi i kantautori već se od danas mogu prijaviti putem aplikacije na stranici www.exitmusic.rs, a natječaj će trajati do petka, 4. svibnja, kada je posljednji dan za popunjavanje prijave.

Nužno je da svi zainteresirani otvore profil i postave najmanje dve svoje pjesme ili DJ miksa putem SoundClouda, te da ih uz u biografiju, fotografije i naznačen glazbeni žanr uvrste u svoju prijavu na stranici www.exitmusic.rs. Za sve izvođače koji već imaju svoje profile na ovoj stranici, dovoljno je da na svojoj osobnoj stranici kliknu na prijavu za 2018. godinu.

Selekcijski tim, osim menadžera pozornica čine glazbena novinarka RTS-a i autorica emisije "Bunt" Branka Glavonjić, Nikola Jovanović iz SAE Institute Belgrade, suosnivač "Koncerta godine" i v.d. direktora SKC Novi Sad, Obrad Boba Škrbić, radijski voditelji Dušan Majkić, Daško Milinović i Alma Kovčić, programski urednik Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Igor "Zgro" Todorović, kao i glavni urednik Hardwired magazina, Marko Ristić.

Povoljnije ulaznice za Exit do 20. travnja

Limitirani kontigent festivalskih ulaznica za Exit po 445 kn, uz uštedu od 60% od finalne cijene, moći će se kupiti još najkasnije do kraja petka, 20. travnja. Ulaznice su dostupne na prodajnim mjestima Ticketshop.hr i Entrio.hr, a na stranici službene turističke agencije exittrip.org nalaze se i turistički paketi koji uz ulaznice, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala.

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnogi drugi.