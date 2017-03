Poboljšajte kvalitetu života - čitanjem!

Zapitajte se kada ste posljednji puta nešto pročitali. Pritom mislimo na nešto konkretno, na knjigu, pa čak i na poveći članak u nekom časopisu. Nema ničeg pretjerano lošeg u današnjim načinima komunikacije preko kratkih objava na društvenim mrežama, članaka koji se sastoje od animiranih gifova, videa i drugih modernih načina lagane komunikacije. No, ako je to većina vaše dnevne konzumacije informacija onda je vrijeme da to promijenite.

Trebamo više čitati. Ljudi koji čitaju informiraniji su, manje su izloženi stresu te imaju više razvijenu empatiju prema onim koji ne čitaju. Naime, knjige su stari i specifični medij koji nam daje razne informacije i pomaže nam da lakše prebrodimo probleme i sve što nam život baci pod noge.

Ako gledamo na naš mozak kao na određeni alat, onda njega kao i bilo koji drugi alat, da bi ispravno funkcionirao, moram s vremena na vrijeme oštriti i održavati. Čitanje radi upravo to - oštri i održava naš mozak vitalnim. Znanstveno je dokazano da je čitanje nešto poput kardio vježbi. Redovito čitanje razvija mozak.

Sve blagodati čitanja objasnit će vam ekipa na portalu Gentleman.hr