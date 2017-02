Počele prijave za peto izdanje natječaja "Zasviraj sa Žujom"

I ove godine INmusic festival u suradnji s Ožujskim pivom organizira natječaj "Zasviraj sa Žujom" čiji će pobjednik dobiti jedinstvenu priliku zasvirati na glavnoj pozornici najvećega hrvatskog open-air festivala! Pobjednik natječaja naći će se u društvu velikih svjetskih glazbenih imena koja će nastupiti na dvanaestom izdanju INmusic festivala poput sjajnih - Kings of Leon, Arcade Fire, Kasabian, Alt-J, Michaela Kiwanuke te mnogih drugih!

Natječaj ''Zasviraj sa Žujom'' proteklih godina pokazao se kao odlična polazišna točka za kvalitetne domaće autorske bendove, a u svojem petom izdanju „Zasviraj sa Žujom" podiže ljestvicu i pobjedničkom bendu natječaja osigurava, osim nastupa na glavnoj pozornici INmusic festivala #12, i jedinstvenu priliku održavanja turneje rame uz rame s fenomenalnim Gatuzom! Ova jedinstvena prilika pobjedničkom bendu pruža mogućnosti za daljnje uspjehe na domaćoj, ali i inozemnoj glazbenoj sceni.

Pobjednicima prvog natječaja "Zasviraj sa Žujom" (2013.) zagrebačkom bendu Acchromatic Attic pobjeda je osigurala i nastup u Velikoj Britaniji, dok se bjelovarski Them Moose Rush prošle godine predstavio na najvećem europskom showcase festivalu - nizozemskom Eurosonic Noorderslagu i to ispred više od 1000 glazbenih profesionalaca iz cijeloga svijeta. Pjesme svih dosadašnjih pobjednika našle su svoje mjesto kao glazbena podloga u dosadašnjim promotivnim INmusicovim video materijalima te na taj način virtualno došle do publike u cijelom svijetu.

Izrazito nas veseli što već petu godinu zaredom, u suradnji s organizatorima Inmusic-a,omogućujemo mladim glazbenicima iskustvo nastupanja na najvećem i najatraktivnijem hrvatskom festivalu. Dodatno, vjerujemo kako će glavni novitet ovogodišnjeg izdanja "Zasviraj sa Žujom", gdje priliku sviranja na festivalu ostvaruju čak tri sastava, biti dodatan poticaj bendovima da se prijave u što većem broju - naglasili su iz Ožujskog piva. INmusic festival i Ožujsko pivo ovim putem pozivaju sve zainteresirane izvođače da se prijave na natječaj.

Prijave za natječaj "Zasviraj sa Žujom" zaprimaju se na internetskoj stranici INmusic festivala od 15. veljače do 15. ožujka 2017. godine u ponoć. Uvjeti natječaja dostupni su na službenoj stranici INmusic festivala, a glasovanje za odabir finalista natječaja održati će se u tri kruga na Facebook profilu Ožujskog piva gdje će svi zainteresirani moći poslušati prijavljene izvođače i glasovanjem podržati svoje favorite. Tri benda s najviše glasova iz svakog kruga glasovanja te dva benda po odabiru organizatora zasvirat će na finalnoj večeri natječaja pred akreditiranim predstavnicima medija i svojim fanovima. Pobjednika će glasovanjem odabrati prisutni predstavnici medija, dok će drugoplasirani natjecatelj po broju glasova akreditiranih predstavnika medija te bend s najvećim brojem glasova publike na završnoj večeri natjecanja također dobiti priliku nastupiti na nadolazećem, do sada najvećem izdanju INmusic festivala.

Dvanaesto izdanje INmusica spremno čeka novog pobjednika natječaja ''Zasviraj sa Žujom''!

INmusic festival #12 održat će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na Jarunu u Zagrebu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja omogućava beskontaktno plaćanje na festivalu. Ulaznice za dvanaesto izdanje omiljenog hrvatskog festivala koji će ove godine ugostiti Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Public Service Broadcasting, i mnoge druge, su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, mogu se uplatiti u svim poslovnicama OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18). Cijena trodnevne festivalske ulaznice iznosi 399 kuna (+ troškovi transakcije za kupnju putem festivalskog webshopa) dok cijena za sedmodnevni festivalski kamp iznosi 200 kuna (+ troškovi transakcije) i dostupna je samo putem službenog INmusicovog webshopa.

Sve dodatne informacije dostupne su na www.inmusicfestival.com, www.ozujsko.com te na Žujinim i INmusicovim društvenim mrežama.