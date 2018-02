Počinje 14. ZagrebDox

Filmom "Preko svih granica" Marte Prus o nemilosrdnom svijetu profesionalnog sporta večeras u 20 sati otvara se Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox. U sklopu 14. Zagrebdoxa do 4. ožujka u svim dvoranama novouređenog kina "Kaptol Boutique Cinema" prikazat će se više od 130 filmova koji donose selektirani presjek recentne svjetske dokumentarističke produkcije.

Međunarodna konkurencija ove godine donosi 21 dokumentarac, a prvi koji će se prikazati na samom otvorenju je poljski film Preko svih granica Marte Prus o ruskoj atletičarki Margariti Mamun koja je nakon osvajanja olimpijske medalje 2016. odustala od sporta. Variety je taj film nazvao Crnim labudomdokumentarizma, s obzirom na to da, kao što taj igrani film govori o okrutnom svijetu baleta, u Preko svih granica se na dramatičan i dinamičan način pokazuju psihičke i fizičke posljedice zahtjevnih treninga.

Kao jedan od najzanimljivijih filmova koji će se prikazati na ZagrebDoxu Puhovski je najavio O očevima i sinovima sirijskog redatelja Talala Derkija (proslavljenog filmom Povratak u Homs), koji je nedavno osvojio glavnu nagradu na festivalu u Sundanceu. Derki, koji će biti gost zagrebačkog festivala, prikazuje džihadističku obitelj u svojoj domovini u koju se infiltrirao ne bi li prikazao kako se manipulira djecom i pretvara ih u teroriste i ubojice.

U programu je i višestruko nagrađivani Okus cementa još jednog sirijskog redatelja, Ziada Kalthouma, koji je prebjegao iz sirijske vojske u Bejrut, gdje snima film o sirijskim građevinskim radnicima koji ondje grade neboder.

Aktualnim trenutkom bavi se i prvi dugometražni dokumentarac zagrebačke redateljice sa švedskom adresom Sophie Vuković, Kameleoni koji kroz imigrantsko iskustvo rekonstruira autoričin put od bivše Jugoslavije preko Austrije do Švedske.

S prvim autorskim dugometražnim filmom, Grad sunca predstavit će se i gruzijski redatelj Rati Oneli, nagrađen i Srcem Sarajeva, portretom ljudi u apokaliptičnom gradu industrijskih ruševina u zapadnoj Gruziji.

Uz velike filmove na ZagrebDoxu volimo pronaći male, relativno nepoznate radove koji odišu ljepotom, mirom i intimom, a jedan od takvih je Kamena kornjača kineskog autora Xiaoa Xiaoa, koji na poetski način, u crno-bijeloj tehnici kroz četiri godišnja doba, prikazuje mjesto na planini kineske provincije, gdje daleko od civilizacije živi sedam obitelji, rekao je Nenad Puhovski.

Zbog svoje neobične forme ističe se i animirani dokumentarni film napravljen od 755 fotografija, Mamina kosa norveške redateljice Maje Arnekleiv, a El espanto argentinskog dvojca Martina Benchimola i Pabla Apara priča o stanovnicima i nadriliječnicima u selu El Dorado.

Za nagrade u Regionalnoj konkurenciji natjecat će se sedamnaest filmova, među kojima u Zagreb, nakon prestižne nagrade za najbolji dugometražni dokumentarac na IDFA-i, stiže Mira Turajlić sa svojim filmom Druga strana svega. To je kronika jedne obitelji u Srbiji koja se pretvara u mukotrpni portret aktivista u razdoblju velikih nemira i propituje odgovornost svake generacije da se bori za svoju budućnost.

Prikazat će se i mađarski film Zarobljena žena redateljice Bernadette Tuz-Ritter koji kroz priču o ženi koja je više od deset godina zarobljena u jednoj mađarskoj obitelji, progovara o šokantnoj pojavi modernog ropstva u suvremenoj Europi.

Regionalna konkurencija predstavlja i dva hrvatska filma - Dani ludila Damiana Nenadića i Josipa, volim te autorskog dvojca Jadranke Cicvarić Šiftar i Senada Zemunovića. Protagonisti prvog su ljudi koji se zbog psihičkih oboljenja i neadekvatne podrške sustava bore sa sveprisutnom diskriminacijom, a drugi progovara o neobičnom odnosu između protagonistice koja se bori s posljedicama seksualnog zlostavljanja iz djetinjstva i autora koji zaljubljivanjem od redatelja postaje aktivni sudionik i protagonist filma.

Uz natjecateljski program, ZagrebDox tradicionalno je pripremio niz popularnih popratnih programa: Biografski dox, Glazbeni globus, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstore doxa, Stanje stvari, Teen Dox i ADU Dox. Tu su i dva posebna programa: Restartova škola dokumentarnog filma, koja daje presjek radova tog edukativnog projekta iz proteklih nekoliko godina, a u okviru kojega će se prikazati i film Mama, zašto plačeš... Vladimire Spindler, te program U fokusu: Nova Europa, koji donosi osam filmova iz zemalja istočne Europe koje su se nakon pada Berlinskog zida počele uključivati u Europsku uniju, a često se nazivaju postkomunističkim društvima.

Retrospektivni program 14. ZagrebDoxa posvećen je francuskoj redateljici Claire Simon, koja će u Zagrebu imati i majstorsku radionicu, dok će se hrvatskom dokumentaristu i snimatelju Borisu Poljaku, predsjedniku ovogodišnjeg međunarodnog žirija, prirediti autorska večer.

Platforma ZagrebDox Pro organizira niz radionica za odabrane autorske dokumentarne projekte u različitim fazama razvoja i produkcije, pitching forum i nekoliko predavanja dokumentarista. Među ostalim, održat će se radionica istaknutog majstora dokumentarizma Claudea Lanzmanna, case study filma Pričest poljske autorice Anne Zamecke i filma O očevima i sinovima sirijskog autora Talala Derkija.

Biografski dox prikazuje, među ostalim, film Beuys Andresa Veiela, o umjetniku koji je prošao put od mladog pripadnika nacističkog pokreta do anarhista i političara zelenih te napravio revoluciju u umjetnosti 20. stoljeća.

Glazbeni globus donosi i tužnu priču Whitney. Biti svoja Rudija Dolezala i Nicka Broomfielda, a Stanje stvari film Mrtvi magarci ne boje se hijena Joakima Demmera o pogubnom utjecaju Svjetske banke na situaciju u Etiopiji.

U sivim vremenima mnogima omiljeni program Happy Dox prikazat će, među ostalim, film Princ Nothingwooda o popularnom redatelju i glumcu koji snima svoj 111. film, pri čemu je Nothingwood afganistanska verzija Hollywooda i Bollywooda, a program Kontroverzni dox donosi belgijski film O.b.i.t.e.lj. Jessice Hampeaux o različitom poimanju obitelji, te hrvatsku priču o odnosu vjernika i nevjernika - film Crna ovca bistrička Višnje Skorin i Kristine Baticeli.

Producentica Lucija Parać istaknula je kao jedan od najznačajnijih noviteta ove godine vremensko i geografsko širenje ZagrebDoxa, s obzirom da će se dio programa prikazati od 2. do 4. ožujka u Splitu, Rijeci i Osijeku.

Cijena ulaznice za Zagrijavanje u Zagrebu i Dox u gostima u Splitu, Rijeci i Osijeku su 28 kuna, cijene ulaznica za festivalske projekcije 25 kuna za dnevne projekcije i 28 kuna za večernje. Za program Teen Dox cijena je 20 kuna, a za The Best of Fest, koji će se održati posljednji dan festivala, 4. ožujka, po cijeni paketa ulaznica od 45 kuna moći će se pogledati sve nagrađene filmove.

Festival se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa Potprograma MEDIA.