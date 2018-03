Poezija to go i druženje s uglednim pjesnikinjama u dvorani Muller kina Europa

Projekt Poezija to go program je poticanja čitanja poezije za mlade, koji je osmislila književnica Sonja Zubović, voditeljica umjetničke organizacije Tekston, a zaživio je na društvenim mrežama 2015. godine. Na Facebooku ga prati i 15.000 ljudi dnevno!

„Poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta" - ističe Sonja Zubović.

Zahvaljujući projektu, poezija je dobila novu komunikacijsku priliku da se lako i brzo otvara mladima i svima koji se tako osjećaju.

Izvan internetskog medija Poezija to go u druženju s pjesnicima predstavlja etablirane autore, a često sudjeluju i osobe iz javnog života, pa su do sada poeziju tako podržali i Luka Bulić, Baby Dooks, Miljenko Cvjetković Minja, Goran Gorše, Tomislav Goluban i kapetan Broda kulture Igor Gerenčer.

Novo druženje s pjesnicima u okviru projekta Poezija to go održat će se u dvorani Müller u kinu Europa, 7. ožujka 2018. u 19.30 sati.

Gostuju pjesnikinje Irena Vrkljan, Sonja Manojlović, Enerika Bijač, Dorta Jagić, Lidija Bajuk i Sonja Zubović, a u glazbenom dijelu programa nastupit će Lidija Bajuk.

Ljepota poezije i druženje s uglednim nagrađivanim pjesnikinjama uoči međunarodnog Dana žena jamče jedinstven doživljaj za pamćenje!

Medijski pokrovitelj je Radio 101.

O projektu Poezija to go pogledajte više na www.tekston.hr i na Facebook profilu Poezija to go