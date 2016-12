Pokemon GO je najtraženiji pojam godine na Googlu

Pokemon GO vladao je svijetom tek par mjeseci, no i to je bilo dovoljno da postane najtraženiji pojam na Googlu tijekom 2016., objavio je najveći svjetski pretraživač.

Na drugom mjestu najtraženijih pojmova je iPhone 7 kojeg je Apple izbacio na tržište u rujnu, a slijede Donald Trump i pokojni glazbenik Prince.

Donald Trump je ujedno bio najtraženija osoba.

Kada su u pitanju događaji, najviše se pretraživalo o američkim predsjedničkim izborima, Olimpijskim igrama u Riju i Brexitu.

Google svake godine objavljuje listu najtraženijih pojmova.

Na Facebooku je poredak nešto drugačije. Najviše se pretraživalo o američkim izborima, zatim o političkoj krizi u Brazilu, a Pokemoni su treći.