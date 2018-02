Pokrenuta kampanja Nije cool biti bully

Grad Zagreb u suradnji s Centrom za zdravlje mladih pokrenuo je javnozdravstvenu kampanju "NIJE COOL BITI BULLY", s nakanom podizanja svijesti o rizičnim i zaštitnim čimbenicima u prevenciji vršnjačkog nasilja a na predstavljanju kampanje i Okruglom stolu, u subotu, istaknuta je važnost problema vršnjačkog nasilja.

Vršnjačko nasilje ozbiljan je problem u cijelom svijetu, a s njime se barem jednom susrelo 130 milijuna učenika između 13 i 15 godina. Postoje dvije vrste nasilja - verbalno i fizičko. Rezultati istraživanja pokazuju da je verbalno nasilje zastupljenije od fizičkog, naglašeno je na predstavljanju.

Danijela Štimac Grbić, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da su višestruke posljedice zlostavljanja među mladima - i to od psihičkih posljedica pa do fizičkih.

Od psihičkih posljedica navela je strah od odlaska u školu, izbjegavanja nastave, povlačenja u sebe pa do fizičkih manifestacija i psiholoških problema, a da zapravo ni ne znamo da je dijete potišteno i nešto muči, dodala je. Katkada se ta mentalna bol i patnja mogu dovesti do razvoja nekih tjelsnih simptoma. Najteže posljedice mogu rezultirati i samoubojstvom u rijeđim slučajevima ali to se može dogovditi, istaknula je.

Bilo bi dobro izgraditi sustav potpore vršnjaka, tj vršnjačke podrške do sustava podrške unutar zajendica u kojima se dijete nalazi poput škole ili obitelji, a to često nije moguće, objasnila je. Nekada i sama ozbitelj ne zna pomoći djetetu i potreban je sustav pomoći takvom djetetu od sustava unutar škole do sustava socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. Traba upoznati dijete i sa svojim pravima poput npr "Hrabrog telefona", rekla je Štimac Grbić, te se zauzela za školski sustav u kojem se ne treba razvijati poslušnost i kompeticija već pomaganje i prepoznavanja poteškoća.

U sklopu predstavljanja kampanje «NIJE COOL BITI BULLY» održano je predstavljanje knjige "Hod po rubu" spisateljice Rosie Kugli i novinarke Marijane Pleše upravo s ciljem da se mladima poučnim, ali i zanimljivim štivom približi tematika vršnjačkog nasilja. Knjiga opisuje razvoj delinkventnog ponašanja mladića kojega je tijekom odrastanja u teškim životnim okolnostima zanemarila obitelj, a posljedično i nadležne institucije u postupku izvršavanja odgojnih mjera.

Na okruglom stolu na temu vršnjačkog nasilja raspravljali su i brojni stručnjaci iz ovog područja, te autorice knjige Rosie Kugli i Marijana Pleše.