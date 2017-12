Poljoprivrednicima do 10 milijuna kuna za lakši pristup kreditima

Nakon što više od godinu dana nisu mogli računati na instrumente osiguranja HAMAG-BICRO-a za svoje poduzetničke investicije, poljoprivrednicima se Jamstvenim programom „Poljoprivrednici" ponovno osigurava lakši pristup kreditima. Uz visoku stopu jamstva, program odlikuje i smanjena naknada za izdavanje jamstva od 0,25% iznosa jamstva.

Prihvatljiva i obrtna sredstva

U okviru Programa obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti te većinski privatna trgovačka društva do 50 zaposlenih, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika, mogu podnijeti zahtjev za jamstvo za pokriće do 50%, odnosno do 80% (mladi poljoprivrednici*) glavnice kredita/leasinga. Ovisno o namjeni investicije, maksimalni iznos jamstva je 10.000.000,00 kuna za zajmove za osnovna (uz udio obrtnih sredstava do 30%) te 750.000,00 kuna za obrtna sredstva. Maksimalno trajanje jamstva je 15 godina.



Ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ali i razvoj turističke djelatnosti

Koliko je ponovno pokretanje ove mjere važno za poljoprivrednike svjedoči i činjenica da je korisnicima prošloga poziva odobreno gotovo 160 milijuna kuna jamstava za ulaganja u kupnju zemljišta, kupnju/izgradnju prostora za obavljanje turističke djelatnosti, nabavu mehanizacije i stoke itd.

Program će se provoditi do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do uvođenja novih financijskih instrumenata u sektor poljoprivrede, kada će, umjesto iz nacionalnih sredstava, jamstva biti financirana iz ESI fondova.

*definiciju mladog poljoprivrednika možete pronaći na našoj stranici.



Za sve ostale informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu investicijske studije i ostale projektne dokumentacije potrebne za odobrenje kredita i jamstva obratite se tvrtki Ravecon.