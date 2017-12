Ponedjeljak, 11 sati - vrijeme za čuda

Poznajete li nekoga tko bi se najradije pokrio po glavi kad budilica zazvoni u ponedjeljak ujutro? Ili ste možda sami ta ribica koja bi nastavila plivati pod pokrivačima?

Pazite ovo, ispada da ste u krivu jer želite nastaviti spavati. Trebali biste jedva čekati da stignete na posao i dočekate zlatno doba svojeg radnog dana - 11 sati.

U 11 sati svakog ponedjeljka radnici diljem svijeta doživljavaju vrhunac svoje produktivnosti. To možda zvuči poput gluposti, no dokazano je nakon dvogodišnjeg istraživanja na stotinama tisuća ispitanih radnika i pruža nam uvid u svijet radnih ostvarenja kakav još nismo doživjeli.

Osim ponedjeljka, čarobni dani su svi od reda oni u listopadu, jer listopad je iz nekog razloga jedan od najboljih mjeseci za rad. Gdje ste bili ovog listopada, svakog ponedjeljka u 11? Nadamo se da na poslu.

S druge pak strane, sigurno ste zamijetili da vam motivacija pada oko podneva, a do kraja radnog dana više nemate želju ni za životom, pogotovo za time da nešto radite. I tako je obično do sljedećeg jutra.

No i to je zapravo korisno, jer što se mozak prema kraju dana više opušta, time postaje otvoreniji prema novim idejama. To znači da je tada najbolje vrijeme za suradnju ili rad u grupama.

Ovakva vrsta podataka, koja se temelji na proučavanju kolektivnog ponašanja, mogla bi poslužiti poslodavcima da bolje planiraju radne obaveze i povećaju učinkovitost svojih radnika. Da ih se barem netko sjeti upotrijebiti.

Garantiramo vam da ćete danas u 11 sati stvarati čuda, ali za 11:01 više ne odgovaramo.