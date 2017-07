Popravite seksualni život u samo pet minuta

Iz svakog braka s vremenom iščeznu iskrice, no dobra vijest je da se strast može vratiti uz malo truda. Psiholog Bonnie Jacobsen u knjizi "Save Your Marriage in Five Minutes" donosi savjete kako popraviti seksualni život u samo pet minuta i tako spasiti brak ili dugotrajnu vezu.

Uhvatite i zadržite partnerov pogled za vrijeme večere - uputite mu kratak, zagonetan pogled koji govori više od "dodaj mi salatu" i probudit ćete njegov interes.

Osmislite signal za "Želim te!" - prikrivena predigra u javnosti budi strasti pa osmislite znak koji drugima ništa ne znači a vi ćete u tom trenutku biti svjesni što vam je zapravo u mislima.

Prisjetite se da je vaš partner trenutno jedina osoba koja vam može pružati seksualni užitak - svakodnevica je prepuna nimalo seksi obaveza, no važno je da ne zaboravimo kako je upravo partner ljubavnik kojeg smo odabrali. Iskoristite privilegiju što ga imate.

Budite nepredvidljivi - rutine uništavaju strasti, stoga iznenadite partnera s malo nježnosti u uobičajenim dnevnim situacijama (npr. poklonite mu dugačak poljubac dok čekate da se upali zeleno svjetlo na semaforu).

Otvoreno priznajte što vas pali a što ne - partneri si često iz obzira ne govore što im smeta ili nedostaje u krevetu, ali nakon nekog vremena želja da zaštitimo njegov ili njezin ego postaje kontraproduktivna. Stoga, otvoreno recite ili pokažite što vas pali.

Uskočite pod tuš - iskoristite svaku priliku za prekid rutine. Tuširajte se zajedno pet minuta i podijelite nekoliko bliskih trenutaka. Rutinu možete prekinuti i ako u krevet uskočite u dugačkoj majici umjesto uobičajene pidžame. Rublje za spavanje ne mora biti seksi, igrajte na kartu iznenađenja.

Oralni seks - pružite partneru neočekivani oralni užitak bez da očekujete protu-uslugu. Zahvalit će vam širokim osmjehom prije spavanja.

Ne odlazite u krevet odvojeno (i obavezno ugasite TV) - ako ste noćna ptica a partner rano odlazi u krevet, uvijek se možete vratiti rutini nakon zajedničkog odlaska u krevet i vođenja ljubavi.