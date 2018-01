Portugal. The Man premijerno u Hrvatskoj na OTP World Stageu

Portugal. The Man osnovali su školski kolege John Gourley i Zach Carothers 2004. godine u malenom gradiću Wasilla u Aljasci. Gourley i Carothers već su ranije surađivali u sklopu benda Anathomy of a Ghost, a nakon njegovog raspada kreativnu energiju usmjeruju u novi projekt - Portugal. The Man.

Prve demo snimke nastaju 2004., uskoro se bend seli u Portland, nakon čega slijedi i prva američka turneja. Početkom 2006. godine izlazi im album prvijenac, Waiter: „You Vultures!" U nezaustavljivom ritmu samostalno izdaju četiri iduća albuma - Church Mouth (2007.), Censored Colors (2008.), The Satanic Satanist (2009.) i American Ghetto (2010.) - svaki album pojedinačno kao svojevrsno sistematično istraživanje cijelog niza žanrova, od eksperimentalnog rocka i psihodelije do bluesa i popa.

Nakon niza godina stjecanja baze obožavatelja na underground sceni i neumornih turneja diljem SAD-a, 2010. Portugal. The Man potpisuju ugovor za Atlantic Records čime započinje i njihov proboj na međunarodnu scenu. Već 2011. izlazi In the Mountain in the Cloud s kojim bend sve više prisvaja psihodelični pop-rock kao svoj prepoznatljiv zvuk te nastupaju kao predgrupa na europskoj turneji The Black Keysa. U 2013. započinju suradnju s Danger Mouseom koji im producira hvaljeni album Evil Friends (2013.) s kojim su se uspješno probili i na međunarodnim ljestvicama. Poznati po neumornom stvaralačkom impulsu i potpunoj uronjenosti u svoju glazbu Gourley i Carothers pozivaju Mike D-ja (Beastie Boys) da im se 2014. pridruži kao producent novog albuma. Nakon tri godine u studiju i dovoljno snimljenog materijala za čak dva albuma, koji su trebali zvati Gloomin + Doomin, Portugal. The Man povlače neočekivan potez i odlučuju odbaciti sav snimljeni materijal i krenuti ispočetka tražiti zvuk za svoj osmi studijski album. Rizik se isplatio i u ožujku 2017. objavljen je najavni singl, nedavno nominiran za Grammya u kategoriji najbolje pop izvedbe dua ili grupe, Feel It Still , a uskoro je uslijedio i jedan od najboljih albuma protekle godine, Woodstock. Preko 100 milijuna prikaza na Youtubeu, vrhovi glazbenih ljestvica, rasprodane turneje diljem svijeta, samo su zaslužena nagrada za iznimno kreativan sastav koji svoju viziju i ljubav prema glazbi neumorno dijeli sa fanovima već cijelo desetljeće. Premijernim nastupom u Hrvatskoj na INmusic festivalu #13 Portugal. The Man napokon će se uživo predstaviti i mnogobrojnoj domaćoj publici.

Portugal. The Man se na INmusic festivalu #13 pridružuju velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrnu, Skunk Anansie,The Killsima, Frank Carter & The Rattlesnakes i mnogim drugima. INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).