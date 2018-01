Posebna regulacija prometa za Snježnu kraljicu

Zabranjuje se promet i parkiranje na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma od 1. siječnja od 6 sati do 5. siječnja do 12 sati, priopćeno je iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.

Za sav se promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom), zatvara Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića - 3. siječnja od 9 do 19 sati, te 4. siječnja od 10 do 21 sat.

Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Gračanska cesta i Markuševečka cesta na dijelu od Ulice Bliznec do Ulice Jazbina, 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.

Pristup stanarima Gračanske ceste i Podsljemena dozvoljava se samo od Markuševečke ceste.

Osim za vozila ZET-a bit će zatvoren i promet na Ksaverskoj cesti (zapadni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi te Ulici Mlinovi, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a na dijelu od Jandrićeve do Ksaverske ceste - 3. siječnja od 09,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 09,30 do 19 sati.

Promet će se odvijati obilazno Jandrićevom ulicom, pa se na njoj u potpunosti zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Ksaverska cesta (istočni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi dana 3. siječnja od 09,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.

Promet se uspostavlja iz ulice Mlinovi u Jandrićevu i obratno iz Jandrićeve u ulicu Mlinovi u smjeru Šestina, te se u Jandrićevoj ulici zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati.

Zatvoren će biti i Prilaz kraljičinom zdencu od Šestinske ceste do Šestinskog lagvića, osim za autobuse ZET-a, u srijedu, 3. siječnja od 10 do 19 sati, te u četvrtak, 4. siječnja, od 10 do 19 sati.