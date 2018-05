Postoje li anđeli?

Neki si to pitanje postavljaju vrlo često, pogotovo oko blagdana, kada se anđela prisjećamo kao Božjih stvorenja.

U ranim predajama anđeli nisu predstavljani kao muški ili ženski, a slika anđela kao visokih muškaraca blagog izraza razvila se tek kasnije se u kršćanstvu. Opisivani su kao odjeveni u duge svečane odore, posebno krojene kako bi kroz njih mogli prevući bijela krila. Osim toga, za anđele se tvrde da su besmrtni, a ako već nisu besmrtni, onda jako dugo žive.

Od samog su početka anđeli bili bića koja su se pojavljivala vezano uz određenu religiju, no tijekom vremena sve ih se više povezuje i s novijim pokretima, poput New Agea, među ateistima i mnogima drugima koji se osjećaju „prosvjetljenima".

U današnje doba popularne su i knjige, filmovi i televizijske serije s tematikom anđela, kontaktom s anđelima i čudima koja oni izvode. Ponekad se čuje pokoja vijest o anđelima koji su se ukazivali ljudima pod nevjerojatnim ili opasnim okolnostima, ili im čak spašavali živote.

Anđeli i religija

Riječ „anđeo" potječe iz grčke riječi "anglos," koja znači „glasnik". Kaže se da anđeli mogu preuzimati brojna obličja, a obično se pojavljuju obasjani sjajnim svjetlo. U vremena velikih tragedija, obično se ne pojavljuju, a njihova prisutnost očituje se u njihovim djelima. Ako se dogodi nešto dobro, neočekivano i neobjašnjivo, to se često smatra znakom anđeoske intervencije.

Većina ljudi danas je upoznata s anđelima koji potječu iz kršćanske kulture, koja pak izvire iz hebrejskih knjiga. Katolička je Crkva dosta vremena posvetila opisivanju i objašnjavanju anđeoske hijerarhije, pa ih se tako spominje skoro pola milijuna.

U kršćanstvu i islamu, anđeli djeluju kao Božji glasnici (obično najavljuju rođenja ili smrti), ali u moderna vremena češće se shvaćaju čuvarima. Tako je sama riječ „anđeo" počela opisivati osobu koja se bavi dobrim djelima ili pomaže drugima. Mnogi vjeruju da svojeg anđela mogu prizvati, a postoje i duga tradicija onih koji za to koriste magične amajlije ili čak čarolije kojima bi ih namamili da se pojave.

„Pravi anđeli"

Unatoč stoljećima teoloških spekulacija, nitko sa sigurnošću ne može reći postoje li anđeli izvan mitova i legenda. Neki ipak misle da postoje.

Vjerovali su u to Platon i Aristotel, a u modernije doba u to je uvjereno i 70% Amerikanaca. Ljudi koju u to vjeruju izmjenjuju svoja svjedočanstva, pa čak i raspravljaju o tome kako anđeoska moć utječe na život na Zemlji. Više od 53% Amerikanaca vjeruje da su barem jednom u životu bili spašeni od strane anđela.

2007. u jednom se istraživanju otkrilo da 57% katolika, 81% protestanata, 66% evangelika i 10% Židova vjeruje da su imali osobno iskustvo sa svojim anđelom čuvarom. Isto tvrdi i 20% onih koji za sebe tvrde da ne pripadaju nijednoj religiji.

Iako se vjeruje da anđeli prebivaju u nebu, njihov dolazak na Zemlju ne događa se uvijek s plemenitim ciljem. Ne zaboravimo, najpoznatiji anđeo upravo je Lucifer, koji se pobunio protiv Boga i bio prognan iz raja. Arkanđeo Mihael opisuje se kao vođa Božje vojske koji neprijatelje uništava svojim gorućim mačem.

Anđeli u popularnoj kulturi preživljavaju iz više razloga, ponajviše vjerojatno zbog toga što simboliziraju bezuvjetnu ljubav, a to je valjda i razlog zašto će vjerovanje u njih opstajati i u budućnosti.