Postseksualna depresija muči svaku drugu ženu?!

Hormoni su čudna stvar, jer ni ne slutimo u kolikoj mjeri upravljaju nama. Nedavno provedeno istraživanje pokazalo je da se postseksualna depresija javlja kod 46 posto žena, što znači, gotovo kod svake druge.

Trećina žena padne u depresiju nakon seksa čak kada je on bio zadovoljavajući. Postseksualna depresija nije rijetka pojava, a često nije povezana ni sa čim lošim, nego je rezultat 'igre' hormona. Seks je jako intiman čin, a orgazam oslobađa mnoštvo hormona, kažu stručnjaci.

Ti hormoni, kako naglo dolaze, naglo i opadaju nakon seksa, što može izazvati osjećaj tuge i anksioznosti, tvrde psiholozi.

"Bila je u braku 20 godina, ali svaki put nakon seksualnog odnosa odlazila je u drugu sobu i provodila vrijeme u samoći pa njezin suprugnikada nije vidio da plače, a plakala je", kaže profesor psihologije, dr. Robert Schweitzer, govoreći o jednoj svojoj pacijentici.

"Mislimo da je iskustvo nakon dobrog seksa uvijek pozitivno, no nije tako. Ima žena koje prolaze kroz postseksualnu depresiju. Mislim da to, osim s hormonima, ima veze i s doživljajem sebe. Tijekom seksualnog čina, ljudi se prepuštaju. Nekim ženama to je zastrašujuće", objašnjava Schweitzer i na koncu naglašava: "Važno je od toga ne raditi problem. To su normalne stvari, to je prirodno".