Povećanje penisa - mit ili stvarnost?

Internet je krcat reklamama proizvoda koji obećavaju magično povećanje muškog "ponosa", a ako ih slučajno niste zamijetili na nekoj stranici sigurni smo da ste mailu dobili spam koji tvrdi da baš njihove tablete, pumpe, utezi, vježbe ili čak operativni zahvati povećavaju penis za nekoliko centimetara.

No, nažalost, nema znanstvenih dokaza da bilo koje metode, osim operacije, uistinu mogu povećati "veseljka", a k tome još ugledni kirurzi odbijaju raditi kozmetičke preinake na muškim strateškim mjestima.

Prije nego što krenemo raščlanjivati razne metode povećanja moramo vam reći da je bojazan od premalog "ponosa" vrlo učestala, a razna istraživanja su pokazala da muškarci koji smatraju da imaju "maloga" ustvari imaju normalni, prosječni penis. Sve između 13 do 18 centimetara u erekciji spada u prosjek.

Što djevojke misle o veličini?

Mnogi muškarci strahuju da zbog manjka centimetara tamo dolje neće moći zadovoljiti partnericu, a porno industrija, sa nabildanim i obdarenim glumcima, dodatno nabija komplekse prosječnom puku sa već ionako poljuljanim samopouzdanjem.

Privlačnost je previše kompleksna da bi jedan faktor, poput veličine penisa, diktirao odnose između muškaraca i žena.

Brojna istraživanja su pokazala da iako je ženama veličina bitna ona se nalazi na samom dnu prioriteta, pripadnicama ljepšeg spola važnije su karakterne osobine poput poštenja, pouzdanosti ili iskrenosti.

Ako imate nezadovoljavajući seksualni život budite uvjereni da veličina penisa nema ništa s time, vjerojatno su posrijedi stvari koje lako možete ispraviti, samo se trebate više fokusirati na partneričine potrebe i želje.

Ne vjerujte svemu što pročitate

Brojne kompanije nude različite proizvode koji garantiraju povećanje penisa, a pošto nemaju znanstvenih dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje marketinški stručnjaci u reklame stavljaju svjedočanstva prezadovoljnih kupaca, te fotografije upitne autentičnosti prije i poslije tretmana. Da stvar bude gora, niti jedan od tih preparata nema potvrdu od nadležnog ministarstva zdravlja.

Proizvodi za povećanje spolovila

Liječnici upozoravaju muškarce diljem svijeta da ne nasjedaju na reklame o magičnom povećanju penisa jer većina proizvoda na tržištu nisu efektivna, a u nekim slučajevima mogu izazvati trajna, nepopravljiva oštećenja.

Evo nekoliko najraširenijih proizvoda i tehnika:

Tablete i losioni - Najčešće sadrže vitamine, minerale, biljne ekstrakte ili hormone za koje tvrde da povećavaju spolovilo, no niti jedan od ovih proizvoda nije uspio opravdati svoju namjenu, a neki mogu naštetiti vašem zdravlju.

Vakuumske pumpe - Liječnici u nekim slučajevima koriste pumpe za liječenje erektivne disfunkcije jer vakuum pojačava cirkulaciju krvi u penisu koji zbog toga natekne. Korištenje pumpi duže ili češće od propisanoga može oštetiti elastično tkivo u spolovilu što može imati za posljedicu nepotpunu, mlohavu, erekciju. Pumpa ustvari stvara iluziju većeg penisa ali bez trajnog efekta.

Jelqing ili "muženje penisa" - Jedna od najraširenijih "sigurnih" tehnika za povećanje spolovila, a funkcionira tako da se penis pritišće od baze do vrha kako bi se stvorio pritisak u žilama i spužvastom tkivu, što navodno dovodi do trajno bolje cirkulacije, no znanstvenici nisu uočili uspješnost ove metode. Može doći do formiranja ožiljaka, javljanja boli, a i do deformacije penisa.

Stretching ili "vježbe istezanja" - Penis se, kao i što ste sami mogli zaključiti, isteže, bilo manualno ili utezima. Neka mala istraživanja zabilježila su produženje spolovila za 1 do 2 centimetara. No, te studije nisu kvalitetno odrađene i ova tehnika mora proći kroz rigorozna istraživanja prije nego li ju se proglasi uspješnom i sigurnom.

Operativni zahvat - Povećanje penisa operativnim putem je riskantno i ne mora nužno upaliti. Istraživanja su pokazala da većina muškaraca nije zadovoljno rezultatima operacije. Kako i ne bi bili kada su mjesecima morali podnositi ekstremnu bol i pritom mokriti kroz cjevčicu za povećanje penisa od, u najboljem slučaju, jednog jedinog centimetra. U najgorem slučaju moglo je doći do raznoraznih komplikacija poput infekcije, ožiljka te gubitka osjeta i funkcije.

A naše pitanje vama je da li se isplati prolaziti kroz sve ove riskantne metode za, u najboljem slučaju, nekoliko centimetara više?