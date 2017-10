Povjerenstvo preporučuje uzgoj i korištenje indijske konoplje u medicinske svrhe

Huanito Luksetić i dalje čeka postupak na sudu, no njegovo uhićenje nepovratno je promijenilo neke stvari u Hrvatskoj, i to na bolje. Velika akcija njegovih prijatelja i medija, uz njegovo otvoreno svjedočenje u mnogim emisijama, dokazala je javnosti da je korištenje indijske konoplje u medicinske svrhe opravdano i potrebno, a to smatra i Povjerenstvo Ministarstva zdravlja za primjenu indijske konoplje u medicinske svrhe.

Naime, nakon prilično kratkog vremena od osnivanja oglasili su se putem Ministarstva zdravlja s idejom kako bi se trebalo promijeniti zakonske propise i omogućiti uzgoj, preradu, promet i propisivanje indijske konoplje u medicinske svrhe.

Naravno, ovakva legislativa podrazumijeva i pronalaženje mehanizme koji bi spriječili zlouporabu.

Povjerenstvo je zaključilo kako je nužno regulirati uzgoj, preradu, promet i propisivanje indijske konoplje u medicinske svrhe. Stoga treba promijeniti postojeće zakonodavstvo te uvesti efikasne mehanizme kontrole kako bi se omogućila uporaba indijske konoplje u medicinske svrhe i spriječila zlouporaba.

Smatraju da treba maknuti indijsku konoplju iz I. skupine droga na Popisu droga, za koje je moguće korištenje u veoma ograničene svrhe, u skupinu II. ili III. kako bi se mogla izdavati kao lijek.

Zakon o suzbijanju droga dopušta korištenje nekih droga u medicinske svrhe, poput opijumskog maka, čiji je uzgoj, prerada i promet dozvoljen, ali ne regulira uporabu indijske konoplje, pa je njena uporaba ilegalna.

Nadamo se da će ostali u lancu propisivanja zakona reagirati dovoljno brzo kako bi Huanito i ostali bolesnici mogli profitirati od takve odluke.