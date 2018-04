Povlačenje SAD-a iz Sirije? Loša ideja!

Što god rekli o američkom predsjedniku Trumpu, on zna kako zaokupiti razmišljanja analitičara. Njegova najnovija vanjskopolitička ideja da povuče američke postrojbe iz Sirije došla je samo nekoliko dana nakon što je imenovao Johna Boltona za savjetnika za nacionalnu sigurnost i Mikea Pompeosa za ministra vanjskih poslova. Oba političara do sada nisu bila poznata kao zagovornici politike suzdržanosti, naprotiv! Obojica se zalažu za snažno zastupanje nacionalnih interesa, uključujući i vojnu silu. Koliko je onda kompatibilno njihovo imenovanje s idejom da se iz Sirije povuku američki vojnici i vojni savjetnici?

No, nećete pogriješiti ako kažete da je Trumpova ideja spontana i da nakon toga ne mora uslijediti povlačenje. A ako bi se to dogodilo, to bi doduše blago rečeno značilo priznanje da dosadašnja američka politika prema Siriji nije mnogo donijela, ali bi to prije svega bio korak u sveopću geostratešku beznačajnost Amerike u toj regiji. To bi moglo skupo koštati Bliski istok i to drugačije nego što je to bilo 2003., kada je SAD na temelju očiglednih laži umarširao u Irak, čime nije unesrećio samo Irak.

Prethodne mogućnosti

Sedam godina je SAD bezuspješno radio na svrgavanju diktatora Assada juniora. Je li trebalo nastupiti žešće? Je li se trebalo potpuno držati po strani, što bi se onda moralo dogoditi u dogovoru s drugim relevantnim akterima - Rusijom, Iranom, Turskom i Saudijskom Arabijom. Ne može se reći. Jer, previše je putova kojim je pobuna mogla krenuti - pod drugim okolnostima.Sigurno da Sjedinjene Države nikada nisu imale naročito opušten odnos prema Assadovom režimu, pa su i oca i sina htjeli što prije vidjeti svrgnute s vlasti. S jedne strane, razlog je to što su oba predsjednika Sirije bliska Iranu, najvećem američkom protivniku u regiji, a s druge strane tu je i njihov neprijateljski stav prema Izraelu, američkom najvažnijem savezniku na Bliskom istoku.

Pobjednik se zove - Iran

No, jedno se može reći: povlačenje Sjedinjenih Država u ovom trenutku bi odredilo ne samo budućnost Sirije, već i čitave regije u narednim desetljećima. Mogla bi se očekivati po svemu sudeći diskretna dominacija Rusije - i vjerojatno mnogo manje diskretnija prevlast Irana u velikom dijelu Sirije, pa preko Libanona do granica s Izraelom. 'Šijitski polumjesec' bi postao surova realnost.

Tvrdi unutarnjopolitički kurs režima islamskih mula u Teheranu, kao i njegovo dosadašnje djelovanje u Siriji, ukazuje koliko bi bezobzirno Iran htio provesti svoje interese u regiji. U pitanju su ekonomski, ali prije svega propagandistički interesi u insceniranom neprijateljstvu protiv Izraela, što je Iranu adut u vrijeme kada Izrael smrtonosnim nasiljem guši prosvjede u Pojasu Gaze.

Mračan scenarij

Posljedica povlačenja SAD-a bi bio trijumf za Iran, koji bi regiju mogao dovesti na rub novog sukoba. Priznanje, koje se može pročitati između redova Trumpove najave povlačenja, da SAD u sirijskom ratu, pored uspješne borbe protiv Islamske države, nije mnogo postigao - to je točno. Ali sve govori u prilog tome da bi povlačenjem SAD-a ova regija pala u još veći mrak.