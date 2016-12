Povoljnije ulaznice za Prophets Of Rage i Kawasaki 3P do kraja godine

Zadnjim sekundama tekuće godine završava period prodaje early bird ulaznica za oba koncerta, a već od 1. siječnja nove će se moći kupiti po nešto povećanim cijenama. Ulaz na veliki nastup Kawasaki 3P-a u Domu sportova skočit će s 60 na 70 kn, dok će aktualan iznos od 190 kn za koncert Prophets Of Rage zamjeniti onaj za 220 kn.

Kawasaki 3P dolaze u Dom sportova 25. ožujka na najveći solo nastup njihove karijere. Tri fantastična albuma, neiscrpna ska/punk energija, zvuk i jezik ulice, sve to je od Kawasakija odavno napravilo jedan od najvaćnijih bendova regije, a krajem 3 mjeseca pred njima je najveći ispit dosad.

Tri mjeseca kasnije, točnije 26. lipnja Dom sportova pohodit će najveća svjetska supergrupa. Prophets Of Rage čine Tom Morell (gitara), Brad Wilk (bubnjevi), Tim Commerford (bas) iz Rage Against The Machine, Chuck D i DJ Lord iz Public Enemyja B Real iz Cypress Hilla. Zagreb će biti jedina stanica njihove velike europske turneje.

Službena prodajna mjesta: