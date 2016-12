Pozitivna osobina koja ubija svaku vezu

Opraštanje je jedna od onih karakteristika osobnosti koje uvijek tražimo u drugim ljudima, no ako malo bolje pogledamo, radi se o navici koja može biti vrlo loša - u ljubavnoj vezi.

Znamo da ovo zvuči pomalo čudno, naročito kad uzmemo u obzir da se stalno govori kako je veza uspješan spoj kvalitetne komunikacije i sposobnosti postizanja kompromisa, u što bismo automatski ubrojali i opraštanje, no to zapravo nije tako.

Naime, kad stignete do nečega što vam se čini kao ozbiljna prepreka na vašem ljubavnom putu, uobičajeno je misliti da što prije oprostite i krenete dalje, tim bolje. Ipak, čini se kako ova naizgled pozitivna navika zapravo radi više štete nego koristi, a to je sada i znanstveno dokazano.

Drugim riječima, prerano opraštanje prošlih prijestupa i grešaka može imati štetne učinke na vaš odnos, posebno u slučaju ako osoba koja oprašta nije bila spremna to učiniti tako brzo, no na kraju je ipak to učinila, jer je željela sačuvati svoj ljubavni odnos.

Čak i ako nitko ne spominje prošlost, za partnera koji je povrijeđen, vjerojatnije je kako će pretjerano reagirati na nešto nevezano i bezazleno, ostavljajući drugog partnera zbunjenim i frustriranim.

Tako se u praksi, ponašanje za koje smo pretpostavljali kako je najzdravije za naš odnos, zapravo pokazalo kao prilično destruktivno, ako se problem istinski ne riješi s obje strane.

Pravodobnim rješavanjem problema i iskrenom komunikacijom o njegovim posljedicama, manje je vjerojatno da će se on pojaviti u budućnosti pa ubuduće budite pametniji