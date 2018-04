Poznata su tri nova izvođača 5. SuperUho Festivala

Nakon prvog paketa izvođača u kojem su najavljeni jedan od najvažnijih norveških i skandinavskih rock bendova Turbonegro, njujorški dance punk genijalci Chk Chk Chk koji su rasprodanim koncertom proteklog vikenda rasturili Zagreb, zatim kalifornijski magovi psihodelije i hard rocka Earthless, kanadski electro pop duo Blue Hawaii te domaći Them Moose Rush i NLV, došlo je vrijeme i za drugu porciju festivalskih gostiju.

Prvi u nizu je multinadareni američki glazbenik, skladatelj i filozof John Maus rođen prije 38 godina u američkom gradiću Austinu u saveznoj državi Minnesoti. Kao i kod mnogih drugih nadarenih kolega, i kod njega je glazba igrala važnu ulogu od najranijeg djetinjstva. Rođen u doba kad je synth pop bio u svom zenitu, glazbom se počeo baviti već u osnovnoj školi dok su mu zidove sobe preplavljivali plakati Nirvane. Od samih je početaka kod njega bila prisutna konfrontacija s jedne strane punka kalifornijskih legendi Germs ili eksperimentalnog zvuka electro pionira Cabaret Voltairea, a s druge glazbe iz filmskih klasika osamdesetih poput Star Treka ili Robocopa. Ključnim se za njegov budući glazbeni put pokazalo prijateljstvo s Arielom Pinkom kojeg je upoznao tijekom studija eksperimentalne glazbe na California Institute of the Arts, a koji je kod njega pobudio snažniji interes prema pop glazbi. Premda su mu prva dva albuma prošla gotovo nezamijećena, trećim "We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves" objavljenim 2011. pridobiva naklonost kritike i polako ali sigurno širi bazu svojih obožavatelja. Kad su krenule turneje na kojima se Maus pokazao kao ne samo sjajan glazbenik već i vrhunskih performer, postaje mini zvijezdom brojnih značajnih svjetskih festivala. Paralelno je s glazbenom radio i na svojoj znanstvenoj karijeri, pa je tako uz predavanje filozofije na havajskom univerzitetu u međuvremenu obranio i doktorsku disertaciju iz političkih znanosti, ne čudi da je do objavljivanja četvrtog aktualnog mu albuma "Screen Memories" prošlo punih 6 godina. Kritika ga je još jednom obasula hvalospjevima, pojavio su na nizu popisa najboljih izdanja protekle 2017., a polako je zakoračio i na Billboardovu ljestvicu najprodavanijih albuma u SAD-u. Ovo će biti njegov prvi nastup u Hrvatskoj.

No Age je Zagreb imao sreću uhvatiti čak dva puta u manje od šest mjeseci. Bilo je to na samom početku ovog desetljeća kad je bučno-eksperimentalni lo-fi pop punk dvojac iz Los Angelesa na krilima iznimno hvaljenih albuma "Nouns" i "Everything in Between" oduševio prepuni KSET. Dean Spunt i Randy Randall sa sviranjem su započeli u hardcore bendu Wives, da bi 2006. odlučili promijeniti priču i nastaviti djelovati kao duo. Premda se na prvu može činiti kako takva forma ograničava, ovi momci potvrđuju upravo suprotno jer pokazalo se da im daje veću slobodu i olakšava plasiranje gomile ideja koje iz njih izviru. Nakon niza singlova koji su 2007. objedinjeni na njihovom prvom velikom izdanju „Weirdo Rippers", potpisuju za Sub Pop i godinu dana poslije objavljuju fenomenalni "Nouns", album kojim su uvjerljivo zasjeli na godišnje liste najboljih izdanja većine svjetskih eminentnih glazbenih medija kao što su Tiny Mix Tapes, Rolling Stone, PopMatters ili Spin, dok su se samo Fleet Foxes i Portishead našli ispred njih na vjerojatno najiščekivanijoj godišnjoj listi, onoj magazina Pitchfork. Kao zanimljivost valja izdvojiti da su ovim albumom zaradili i svoju zasad jedinu nominaciju za nagradu Grammy, za najbolji omot. Početkom ove godine No Age su se vratili svojim petim po redu albumom "Snakes Like a Haircut", još jednom razoružali glazbenu kritiku i obradovali nas odlukom da za svoj prvi festivalski nastup u ovoj zemlji odaberu SuperUho.

Legendarni zagrebački Šumski su se vratili kako bi nakon dugogodišnje hibernacije objavili svoj peti po redu album "Ostrvo ledenog kita", ali i zasvirali u šumi na prilazu predivnom Primoštenu. Osnovani sada već davne 1991. u svojoj su glazbi objedinili utjecaje afro, kraut rock, new wave, avant pop, prog-rock, kao i glazbe iz crtanih filmova, što ih i dalje čini jedinstvenom pojavom na sve bogatijoj domaćoj glazbenoj sceni.

Beskompromisno, zabavno i edukativno SuperUho omogućili su generalni sponzor ISKON te glavni pokrovitelji Općina Primošten i Turistička zajednica Općine Primošten.

Festivalske ulaznice su u prodaji po cijeni od 220 kuna, a kamperske se mogu kupiti već za 90 kuna. Dakle, komplet koji omogućava posjetu svim zbivanjima u sklopu festivala te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji u ovom prvom promotivnom paketu koštat će samo 310 kuna, a navedene cijene vrijedit će do 18.4.

Ulaznice se mogu kupiti u:

Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb

Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten

Azimut (Obala palih omladinaca 2), Šibenik

CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik

Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split

Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka

te putem web shopova Rockmarka i Dirty Old Shopa.

Vidimo se u Primoštenu u glazbenom butiku SuperUho!