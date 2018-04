Prašina ipak (ni)je opasna za zdravlje?

Prašina je opasna za zdravlje, s tim se slaže većina stručnjaka, no njemački su znanstvenici ustvrdili da nekim osobama može i koristiti.

Naime, po istraživanju njemačkoga Centra za utjecaj okoliša na zdravlje sa sjedištem u Muenchenu, veće količine kućne prašine mogu ojačati imunitet organizma. Njihovo je istraživanje pokazalo da je u krvi osoba koje su spavale na prašnjavim madracima pronađeno manje markera na alergije.

No čini se da je to jedina "pozitivna" strana kućne prašine. Naime, u tipičnu njemačkom kućanstvu skupi se šest miligrama prašine po četvornom metru na dan. Tri četvrtine prašine dolaze izvana - to su pelud, ispušni plinovi i minerali koji potječu iz pustinja.

Te čestice, od samo 10 do 20 mikrona, štetne su i mogu uzrokovati dišne tegobe te iritirati oči, stoji u članku.

U prilog štetnosti koju uzrokuje prašina govori i činjenica da su manje čestice, primjerice one veličine jednoga nanometra, još opasnije za zdravlje - riječ je o sporama, bakterijama i česticama čađe koje se udišu u zatvorenim prostorima.

Nanočestice se udišu i ulaze u krv ili plućne mjehuriće (krajnje slijepe vrećaste završetke bronha promjera od 100 do 300 mikrona).