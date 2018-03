Pravilno čišćenje lica: Vodič kroz temeljitu tehniku u dva koraka

Nakon dugog i napornog dana samo se želimo opustiti. Naravno, pritom ne preskačemo korake njege lica, no trudimo se da cjelokupan proces čišćenja, toniziranja i hidratiziranja, te namjenske njege ne traje predugo.

Puder, maskara, rumenilo i ruž tako većinom uklanjamo naoko praktičnim maramicama za skidanje šminke, nakon čega se umivamo. Prije nanošenja krema ili seruma koža se eventualno tonizira - i to je to. No, je li to dovoljno?

Tajna čiste (i zdrave) kože leži u temeljitosti

Možda već znate, no valja ponoviti; mit je da koža mora škripati pod prstima da bi bila doista očišćena. Ako već nakon ispiranja i sušenja osjećate zatezanje lica, naročito pri pokretima usana i obrva, vrlo je vjerojatno da ste iz pora, osim nečistoća, povukli i prijeko potrebnu vlagu.

Jedno je sigurno: primjenom brzih rješenja i agresivnih proizvoda za čišćenje lica na svojoj koži nećete osjetiti pozitivne promjene, već samo dugoročnu štetu. Radije uložite u kvalitetnu, nježnu preparativu prilagođenu vašem tipu i stanju kože, ali i pokoju minutu više za čišćenje lica u dva koraka.

Olival Micelarna otopina s uljem smilja pravi je odabir za jutro, dovoljno je nježna, ali i učinkovita na tek probuđenoj koži, još neopterećenoj šminkom.

Koristite li vodootpornu maskaru ili ruž, na kraju dana ćete ih najlakše ukloniti Olivalom dvofaznom micelarnom emulzijom obogaćenom prirodnim klorofilom i uljem smilja. Jednom ćete natopljenom blazinicom u samo nekoliko poteza očistiti trepavice, područje oko očiju, usne i ostatak lica. Malu količinu proizvoda utrljajte u teže dostupna područja, poput onog oko nosa, i masirajte sve dok ne primijetite mliječnu boju proizvoda.

Detaljno pripremite kožu za daljnju njegu

Drugi korak zapravo predstavlja nešto dublje, temeljitije čišćenje. Osim otopljenih ostataka proizvoda za skidanje šminke i same šminke, sada kožu oslobađate svih masnoća i nečistoća kojih uvijek ostane nešto dublje u porama.

Pravilan odabir proizvoda za čišćenje tu je ključan. Birajte sukladno potrebama vaše kože pa masnu operite novom Olival Micelarnom pjenom, a druge tipove kože Olival Micelarnim gelom. Osim što čiste bez isušivanja i osjećaja zatezanja, obogaćeni su velikim udjelom vrijednih sastojaka poput ulja smilja i aloe vere, koji kožu dubinski hrane i umiruju.