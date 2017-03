Pravo vrijeme za brak - po matematičarima

Brak je velik korak u životu svakog čovjeka, pa ne čudi da se većina ljudi tome posvećuje kao - problemu koji treba riješiti, sve napraviti kako treba, od odabira partnera nadalje... pa ako spadate u takve, evo rješenja koje nude matematičari.

Naime, prema autorima knjige "Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions" novinaru Brianu Christianu i kognitivnom znanstveniku Tomu Griffithsu, postoji pravilo 37% koje bi vam moglo bi vam uštedjeti vrijeme potrebno za potragu za savršenim bračnim partnerom.

Ukratko rečeno, pravilo 37% kaže da kad trebate provjeriti veliki spektar mogućnosti u ograničenom vremenskom razdoblju (radi li se o novom poslu, stanu ili potencijalnom partneru), najbolje vrijeme za donijeti odluku je nakon što ste pregledali 37% svih mogućnosti.

U tom trenutku procesa odabira, imat ćete prikupljeno dovoljno informacija kako bi donijeli informiranu odluku, a nećete izgubiti previše vremena gledajući više mogućnosti nego što je potrebno.

Ako zapošljavate i inetervjuirate tri osobe, najbolja odluka je odlučiti ovisno o snazi drugog kandidata - ako je bolji od prvog, zaposlite ga. Ako nije, čekajte, Ako imate pet osoba, čekajte do trećeg intervju kako bi počeli procjenjivati.

Po toj logici, ako tražite ljubav i imate između 18 i 40 godina, optimalna dob da počnete ozbiljno razmatrati buduću suprugu ili supruga je nakon 26. rođendana (37% u rasponu od 22 godine).

U slučaju da ste nestrpljivi i krenete birati ranije, vjerojatno ćete propustiti kvalitetne partnere koji još uvijek mogu doći, no nakon toga, dobre su mogućnosti da će postati nedostupni, smanjujući vam šanse za pronalaženje idealnog partnera.

Izgleda da i istraživanja o sretnom braku podupiru ovu teoriju. U srpnju 2015. sociolog Nicholas H. Wolfinger s University of Utah otkrio je kako je najbolja dob za brak i izbjegavanje razvoda između 28. i 32. godine.

Iako je 28. godina bliža pravilu 45%, partneri se obično odlučuju da su našli onog pravog/pravu, neko vrijeme prije vjenčanja. Wolfingerova analiza je također otkrila da su šanse za prekid porasle 5% svake godine nakon 32. godine života. Eto, sad znate i to.