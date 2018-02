HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavio četiri nova dodatka svom nagrađivanom portfelju Android pametnih telefona - Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, nova Nokia 6 i Nokia 1. Uz ispunjavanje svih očekivanja kvalitetne izrade koja se očekuje od Nokia telefona, svaki novi smartphone nudi izdržljivost i pouzdanost kao normu, a cijeli portfelj pomiče standarde dizajna i korištenih materijala.

Ispunjavanjem obećanja čistog, pametnog, sigurnog i ažuriranog Android doživljaja, HMD Global također je najavio kako je postao prvi globalni partner čiji će se portfelj uređaja naći u programu Android One kompanije Google. Beskompromisna posvećenost čistom, sigurnom i ažuriranom Androidu je osigurala da su Nokia pametni telefoni prirodan su odabir za ovaj globalni program.

Kao dodatak novim zadivljujućim Android pametnim telefonima, predstavljeno je i novo izdanje kultnog telefon Nokia 8110 u 4G izdanju, uključujući Google Assistenta, Google Maps, Google Search, Facebook i Twitter te povratak kliznog telefona.

Čist, siguran i uvijek ažuran - pojačan uključivanjem u Android One

Tri nova Nokia pametna telefona - Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus i nova Nokia 6 - pridružila su se Android One obitelji, nudeći visoko kvalitetan softver s potpisom Googlea. Svaki telefon ostat će svjež i s protekom vremena, uz pomoć inovacija umjetne inteligencije i potpore najviše ocijenjenog Google sigurnosnog sustava. S čistom Android instalacijom, Nokia pametni uređaji dolaze bez nepotrebnih promjena sučelja i skrivenih aplikacija koje troše bateriju ili usporavaju telefon - a sve kako biste mogli duže uživati u svojem novom telefonu. Svaki od novih uređaja dolazi s ograničenim brojem pred-instaliranih aplikacija kako biste imali više mjesta u memoriji, kao i s inovacijama koje vam pomažu da svaki dan budete barem jedan korak ispred drugih.

Uz uređaje dolazi Android OreoTM što vam omogućava da uživate u najnovijim opcijama, uključujući "Picture-in-Picture" opciju koja omogućava da istovremeno obavljate više zadataka; Android Instant Apps za otkrivanje i uporabu aplikacija s minimalnim zastojem; 60 sjajnih novih emojija i opcije maksimalnog iskorištavanja baterije kao što je ograničavanje rada aplikacija u pozadini.

Upoznajte četiri nova Nokia Android pametna telefona i širenje portfelja:

Nokia 8 Sirocco: nevjerojatno kompaktan stroj za obožavatelje

Inspirirana bogatim Nokia naslijeđem dizajna, elegantna i kompaktna Nokia 8 Sirocco savršena je kombinacija precizne izrade i smislene inovacije. Donoseći moćne značajke poput pojačanog Dual-Sighta, ZEISS optike i pažljivo naštimanog zvuka, Nokia 8 Sirocco je kompaktan stroj i naš najljepši pametni telefon dosad.

Njegov zaobljeni ekran omotava precizno izrađeni nehrđajući čelični okvir kako bi povezao snagu i ljepotu. Tanka tek dva milimetra na rubovima, Nokia 8 Sirocco spaja zaobljeni pOLED 2K 5.5-inčni zaslon s malim rubovima i zakrivljeno tijelo kako bi stvorila iznimno kompaktan profil.

Okvir od nehrđajućeg čelika 2,5 puta je jači od aluminija serije 6000, a 3D Corning® Gorilla® staklo 5 je dovoljno čvrsto da izdrži svakodnevne udarce. Luksuznog dojma i savršenog balansa, Nokia 8 Sirocco sigurno leži u ruci zahvaljujući čeličnom okviru koji je dva puta dijamantno poliran.

Sada možete snimiti svaki detalj zahvaljujući dvostrukim stražnjim senzorima sa ZEISS optikom koja na Nokia 8 Sirocco telefonu spaja ultra osjetljivu, glavnu širokokutnu kameru za najkvalitetniju izvedbu i u situacijama niskog osvjetljenja, sa sekundarnim 13MP senzorom sa dvostrukim optičkim zoomom. Pro Camera opcija pruža potpunu ručnu kontrolu nad svakom fotografijom, što će vam pomoći da se osjećate kao profesionalac.

Nokia 8 Sirocco pametni telefon bit će dostupan početkom travnja, uz preporučenu cijenu od €749 bez poreza i dodatnih davanja.

Nokia 7 Plus: flagship heroj za svakoga

Stvoren za osobe koje stvaraju sadržaj, pametni telefon Nokia 7 Plus posjeduje zaslon, snagu, dizajn i značajke koje ga čine pravim herojem našeg portfelja. Nokia 7 Plus pretvara trenutke u fotografije usporedive sa stvarnim životom, kombinirajući inovativni optički hardware i algoritme.

S poboljšanim Dual-Sightom, dvostruki stražnji senzori sa ZEISS optikom kombiniraju iznimno osjetljivu 12MP širokokutnu glavnu kameru za izvrsne rezultate u uvjetima s malo svjetla i u uvjetima iznimne svjetline, te sekundarnu 13MP kameru, koja ima dvostruki optički zoom, za one trenutke u kojima ste poželjeli da ste bili bliže.

Kako biste mogli snimiti više sadržaja i uživati duže, Nokia 7 Plus dolazi sa snažnom Qualcomm® Snapdragon TM 660 mobilnom platformom. Optimizirana je i intergrirana za maksimalnu snagu i trajanje baterije, čak i kad prenosite svoj #Bothie video izravno na Facebook ili YouTube. Optimizirana da izvuče sve što je moguće iz snažne 3800 mAh baterije, Nokia 7 Plus omogućava sjajnih 2 dana rada.

Njena nježno zaobljena pozadina i tanki rubovi pružaju doživljaj velikog ekrana u lijepom paketu. Živopisni 6-inčni 18:9 Full HD+ zaslon čini Nokia 7 Plus savršenim telefonom za istraživanje, korištenje društvenih mreža, igranje igara i razonodu s više sadržaja u istoj širini kao i tradicionalni uređaj s 5.5-inčnim zaslonom.

Dostupna u dvije kombinacije boja - crna/bakrena i bijela/bakrena, Nokia 7 Plus u prodaji će biti početkom travnja, uz preporučenu cijenu od €399 bez poreza i dodatnih davanja.

Nova Nokia 6: naš nagrađivani telefon upravo je postao još bolji

Na temelju uspjeha njenih prethodnika, Nova Nokia 6 sadrži još jače performanse i značajke u kompaktnijem, snažnom tijelu. Brža za više od 60%, Nokia 6 sada nudi i poboljšani Dual-Sight, ZEISS optiku, USB-C brzo punjenje, kompaktniji omjer tijela i zaslona, Nokia prostorni zvuk te čist, siguran i uvijek ažuriran Android OreoTM.

Nova Nokia 6 vodi preciznu izvedbu originala na drugu razinu kombiniranjem tijela uređaja koje je izrađeno u jednom komadu iz bloka aluminija serije 6000, tijekom procesa koji je trajao punih 11 sati, uključujući postupak anodizacije i poliranja. Ujedinjenjem oblikovanog 2.5D zaslona s Corning® Gorilla® zaštitnim staklom, otmjeno i kompaktno tijelo Nokia 6 telefona dizajnirano je kako bi što duže ostalo lijepo.

Naši inženjeri integrirali su Qualcomm® SnapdragonTM 630 mobilnu platformu kako bi rad bio gladak i brz, uz cjelodnevno trajanje baterije.

Dostupna u tri kombinacije boja: crna/bakrena, bijela/metalna te plava/zlatna, kao i uz dvije konfiguracije - 3GB RAM/32GB ROM koja će biti dostupna početkom travnja te 4GB RAM/64GB ROM kasnije, Nova Nokia 6 bit će u prodaji početkom travnja uz preporučenu cijenu od €279 bez poreza i dodatnih davanja.

Nokia 1: potpuni Nokia doživljaj pametnih telefona dostupan baš svakome

Nokia 1 predstavlja prekretnicu u svijetu pristupačne tehnologije, pružajući obožavateljima iz cijelog svijeta pouzdanu kvalitetu koju očekuju od Nokia telefona uz osvježavajuće poznat dizajn. Pružajući većem broju ljudi pristup tehnologiji, Nokia 1 dolazi s Android OreoTM (Go edition), verzijom Androida stvorenom za uređaje s 1GB RAM-a ili manje. Nokia 1 pametni je telefon dizajniran kako bi bio brz i responzivan, s pristupom Google PlayTM trgovini kako biste lako našli svoje omiljene aplikacije; od WhatsAppa, Facebooka i Instagrama do mobilnog bankarstva, ali također s naglaskom na aplikacije optimizirane pravo za Android OreoTM (Go edition).

S kultnim 'Nokia smiješkom' u osvježavajućem novom pakiranju, svoj Nokia 1 telefon možete urediti zahvaljujući popularnim Xpress-on maskama, dostupnim u širokoj paleti boja. Jednostavno ih zamijenite i u trenu izrazite svoj osobni stil. Svaka maska napravljena je i istom preciznošću i pozornosti detaljima kao i telefonska originalna maska, spremna suočiti se sa svakodnevnim udarcima svojim izdržljivim dizajnom i dvobojnim polikarbonatom.

Dostupan početkom travnja u toplo crvenoj i tamno plavoj boji obožavateljima iz cijelog svijeta, Nokia1 telefon imat će globalnu maloprodajnu cijenu od 85 USD bez poreza i dodatnih davanja. Xpress-on maske će se prodavati odvojeno u azurnoj, sivoj, žutoj i ružičastoj boji po cijeni od 7,99 USD.

Za nostalgičare: Povratak telefona Nokia 8110

Legendarna Nokia 8110 vraća se u 4G izdanju sa zaobljenim kliznim dizajnom i dat će vam priliku da se isključite, zabavite i opustite, znajući da su sve vama najbitnije značajke pametnog telefona tu za vas kad vam zatrebaju.

S poznatim i jednostavnim sučeljem, koristi intuitivnu taktilnu mehaniku, s kliznim potezom za prihvaćanje i završavanje poziva, te se vrti oko svoje osi - što može stvoriti ovisnost. Nokia 8110 dolazi u izradi koju od Nokia telefona i očekujete - donosi izdržljivost i pouzdanost kao standard. Nokia 8110 omogućava kristalno čiste VoLTE pozive i savršen je izbor za svakoga tko želi kultni 4G feature telefon ili dodatni telefon. Nokia 8110 ima pristup trgovini aplikacijama za favorite poput Google Asistenta, Google Search, Google Mapa, Facebook i Twitter, te možete slati i primati emailove, importirati kontakte ili sinkronizirati kalendar uz Outlook ili Gmail. Kako bi radila bez greške, Nokia 8110 sadrži Qualcomm® 205 mobilnu platformu. I da, dolazi s novom verzijom Zmije.

S dvije žive boje na izbor, tradicionalna crna i banana žuta, Nokia 8110 bit će dostupna od svibnja uz preporučenu cijenu od €79 bez poreza i dodatnih davanja.

Florian Seiche, CEO HMD Globala, rekao je:

"U ovo vrijeme prošle godine započeli smo svoje putovanje i to s ogromnim očekivanjima obožavatelja i velikom odgovornošću prema nasljeđu jednog od najinovativnijih brendova našeg vremena. Od tada, ponovno smo predstavili obožavane ikone, izgradili partnerstva sa starim i novim prijateljima i isporučili čist, siguran i ažuran Android doživljaj kroz naš portfelj pametnih telefona. Prošle smo godine isporučili preko 70 milijuna Nokia telefona.

"Tijekom širenja portfelja zadržali smo viziju: isporučiti sjajne Nokia telefone koji utjelovljuju vrijednosti koje naši obožavatelji očekuju. Bilo je uzbudljivo, i kad pogledamo unaprijed, planiramo na temeljima ovog uspjeha proširiti portfelj i pružiti obožavateljima širok raspon Nokia telefona koje vole, vjeruju im i oslanjaju se na njih."

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje HMD Globala, rekao je:

"Oduševljeni smo što danas možemo najaviti širenje naše palete proizvoda s pet novih uređaja koji postavljaju nove standarde u dizajnu pametnih telefona, kao što je slučaj s telefonom Nokia 8 Sirocco i što možemo predstaviti najpristupačnije pametne uređaje, kao što je telefon Nokia 1.

Kroz ove se uređaje prepoznaje naš inovativni pristup izradi i snažno naslijeđe u snimanju koje dolazi u fokus suradnjom s ZEISSom. Također, prepoznat ćete naš dizajn temeljen na najboljim materijalima i prepoznatljivu obradu uređaja kroz cijeli portfelj koji donosi svu pouzdanost i izdržljivost koju očekujete od pametnih telefona Nokia."

"Ponosimo se stvaranjem pametnih telefona prilagođenih stvarnim ljudskim potrebama. Naša posvećenost čistom, sigurnom i ažuriranom Androidu ključna je za našu strategiju i korisnici ju obožavaju. Danas tu posvećenost podižemo na novu razinu, postajući glavni globalni partner programa Android One, dostavljajući doživljaj koji podržava Google."

Pekka Rantala, potpredsjednik i direktor marketinga HMD Globala, rekao je:

"Pametni telefon partner nam je u svakodnevnom životu i moramo znati da se na njega možemo osloniti. Prošle smo godine obećali korisnicima da ćemo im isporučiti ono što očekuju od Nokia telefona i da ćemo opravdati povjerenje koje imaju u Nokia brand telefona. Stoga smo oduševljeni što se možemo pridružiti programu Android One koji pojačava našu obvezu da korisnicima pružamo čist, siguran i uvijek ažuran Android, što nas čini prirodnim partnerima. S današnjim dodacima portfelju telefona korisnici diljem svijeta mogu zaista odabrati svoj Nokia telefon na koji se mogu pouzdati."

Jamie Rosenberg, VP, Business & Operations, Android & Google Play:

"Android One jedan je od naših glavnih partnerskih programa i ovaj sveobuhvatni portfelj novih Nokia pametnih telefona predstavlja naše najveće partnerstvo do danas. Sada korisnici diljem svijeta mogu naći savršeni uređaj koji će odgovarati njihovim potrebama i znat će da dobivaju kvalitetno hardware i software iskustvo koje je pametno, sigurno i jednostavno sjajno."

Dostupnost:

Nokia 8 Sirocco bit će dostupna početkom travnja po globalnoj maloprodajnoj cijeni od €749.

Nokia 7 Plus bit će dostupan početkom travnja po globalnoj maloprodajnoj cijeni od €399.

Nova Nokia 6 bit će dostupan početkom travnja po globalnoj maloprodajnoj cijeni od €279.

Nokia 1 bit će dostupna početkom travnja po globalnoj maloprodajnoj cijeni od $85. Xpress-on maske će se prodavati odvojeno u azurnoj, sivoj, žutoj i ružičastoj boji po cijeni od $7,99.

Nokia 8110 bit će dostupna od svibnja po globalnoj maloprodajnoj cijeni od €79.

Cijene ne uključuju porez i dodatna davanja.

Nokia 3 i iznad

3GB/32GB