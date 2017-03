Predstavljen Festival Crna ovca 2017

Crna ovca - festival janjetine, individualizma, kreativnosti, otočne baštine, popularne kulture i sporta, ove se godine vraća u svoj zavičaj, u Bašku na otok Krk.

Uz podršku domaćina Općine Baška i Turističku zajednicu Općine Baška i glavnog sponzora partnera Valamar Rivijere ovogodišnja će se Crna ovca u organizaciji tvrtke Studio Conex održati od 12. do 14. svibnja u Baški.

„Vraćamo se crnji nego ikad, a posjetitelji događanja imat će priliku sudjelovati u višestruko bogatijem programu u usporedbi s prijašnjim izdanjima Crne ovce", kaže Boris Lešić, direktor agencije Studio Conex, organizatora Crne ovce: „Baška je već desetljećima omiljeno turističko odredište inozemnih i domaćih gostiju i svi oni vole i Crnu ovcu. U novom izdanju Crne ovce pripremili smo uvodni program koji kreće s početkom mjeseca svibnja pod nazivom „Crna ovca warm-up" i predstavlja gastronomsku prezentaciju autohtone otočne ponude u ugostiteljskim objektima otoka Krka, Hotelu Corinthia i kampu Bunculuka Valamar Riviere".

Festival Crna ovca je, osim po bogatom kulturnom i sportskom programu, poznat po jedinstvenoj gastronomskoj ponudi, koja je temeljena na mladoj, vrsno spravljenoj bašćanskoj janjetini, u kojoj će posjetitelji Crne ovce imati priliku uživati u ugostiteljskim objektima i za tu priliku otvorenim ugostiteljskim štandovima.

Vrhunac ovogodišnjeg programa događa se u vikendu od 12. do 14. svibnja, kad se u petak za posjetitelje otvara izložba fotografija Briana Rašića posvećena Davidu Bowieju, nakon čega odmah slijedi koncert zagrebačke skupine Jinx koja ovih dana promovira svoj dugo očekivani album. „U subotu smo za posjetitelje pripremili cijeli niz događanja, jedriličarsku regatu u klasi optimist - Corinthia Cup, novinarsko natjecanje u spravljanju janjećeg kotlića, predavanje dugogodišnjeg prijatelja Crne ovce Korada Korlevića, voditelja Astronomskog društva Višnjan, pod nazivom „Transhuman agenda: posljednje stoljeće homo sapiensa", kazališnu predstavu Teatra Exit iz Zagreba i brojna ulična predstavljanja baštine i običaja otoka Krka. Večer ćemo završiti hip hoperskim i rokerskim Crnim ovcama, koncertima mega popularnih The Beat Fleet i riječke skupine Let 3", najavio je Boris Lešić.