Predstavljen program 14. ZagrebDoxa

ZagrebDox ove godine svoja vrata otvara četrnaesti put zaredom, a održat će se od 25. veljače do 4. ožujka u kinu Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu i od 2. do 4. ožujka u kinima CineStar u Osijeku i Rijeci te CineStaru Joker Split.

Osebujan i slojevit program 14. ZagrebDoxa predstavili su na konferenciji za novinare direktor festivala Nenad Puhovski, producentica Lucija Parać i Sanja Milinović, direktorica Sektora za direktan nastup na tržištu i e-Poslovanje u Hrvatskom Telekomu, generalnom sponzoru festivala.

"Za nadolazeće festivalsko izdanje pregledali smo 1.386 filmova, a odabrali smo 125 naslova koji će biti prikazani u 14 programa. Ove godine ponovno smo pokrenuli program Zagrijavanje za ZagrebDox, koje će se, uz pokroviteljstvo našeg novog sponzora Addiko banke, održati od od 16. do 18. veljače u kinu Kaptol Boutique Cinema i uključiti šest filmova: tri istaknuta filma iz prošlogodišnjeg programa i tri naslova s nadolazećeg festivala. Lanjski filmovi su Pričest (Communion) Anne Zamecke (nagrada Europske filmske akademije za najbolji europski dokumentarac), Sve te neprospavane noći (All These Sleepless Nights) Michala Marczaka i Zemlja prosvjetljenih (The Land of the Enlightened) Pietera-Jana De Puea. Dokumentarci koje ćete moći premijerno gledati na Zagrijavanju su dva naslova iz međunarodnog natjecateljskog programa: nagrađivana Ljudska rijeka (Human Flow) najpoznatijeg kineskog konceptualnog umjetnika i političkog aktivista Ai Weiweija - iznimno emotivno i moćno vizualno istraživanje globalne migrantske krize - i neobičan dokuanimirani film Liyana redateljskog dvojca Amande i Aarona Koopa. To je film o snazi i dalekosežnosti dječje mašte koji donosi priču petero siročadi iz Svazija, afričke države s najvećom stopom rasprostranjenosti HIV-a u svijetu. Treći film iz Zagrijavanja dio je programa Happy Dox. Riječ je o filmu Kedi turske redateljice Ceyde Torun, priči o stotini tisuća mačaka koje su neizostavni dio identiteta Istanbula." - Izjavio je direktor festivala Nenad Puhovski.

Dio festivalskog programa prvi put se prikazuje izvan Zagreba. Od 2. do 4. ožujka u Osijeku, Rijeci i Splitu, u kinima CineStar i CineStar Joker, publika će kroz program Dox u gostima moći pogledati filmove iz programa Zagrijavanje za ZagrebDox; u Splitu svih šest filmova, a u Osijeku i Rijeci tri naslova s ovogodišnjeg ZagrebDoxa.

"Međunarodna konkurencija ove godine broji 21 dokumentarac. Festival otvaramo filmom Preko svih granica (Over The Limit) poljske redateljice Marte Prus, koja preispituje okrutnost uspješnog ruskog sustava treniranja atletičarki i atletičara. Riječ je o intenzivnoj, nerijetko uznemirujućoj drami, svojevrsnoj dokumentarnoj verziji Crnog labuda koja prikazuje nezamislivu količinu fizičkog i mentalnog napora uloženog u pripreme za osvajanje olimpijskog odličja. Naslovi s prestižnim nominacijama i nagradama nisu novost na ZagrebDoxu, ali su svakako njegovi aduti. Film sirijskog redatelja Talala Derkija O očevima i sinovima (Of Fathers and Sons) nosi ovogodišnju glavnu nagradu s festivala u Sundanceu. Derki se vraća u vlastitu domovinu i pretvarajući se da snima film o usponu kalifata, zapravo snima potresan portret obitelji radikalnih islamista. Višestruko nagrađivani Okus cementa (Taste of Cement) film je još jednog sirijskog redatelja, Ziada Kalthouma, koji je prebjegao iz sirijske vojske u Bejrut, gdje snima film o sirijskim građevinskim radnicima koji ondje grade neboder.

Prvi dugometražni dokumentarac zagrebačke redateljice sa švedskom adresom Sophie Vuković Kameleoni (Shapeshifters) rekonstruira kroz imigrantsko iskustvo autoričin put od bivše Jugoslavije preko Austrije do Švedske. S prvim autorskim filmom dugog metra predstavit će se i gruzijski redatelj Rati Oneli. Njegov film Grad sunca (City of the Sun) između brojnih nagrada nosi i Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film. Riječ je o portretu ljudi koji žive u apokaliptičnom gradu industrijskih ruševina u zapadnoj Gruziji gdje se nalazi rudnik iz kojeg je nekad dolazila najveća zaliha mangana.

U utrci za Veliki pečat je i Kamena kornjača (Turtle Rock), prvijenac umjetnika i fotografa Xiao Xiaoa. Autor u crno-bijeloj tehnici kroz četiri godišnja doba prati život u udaljenom kineskom selu u kojem posljednjih stotinu godina živi tek sedam obitelji. Tu je potom i nagrađivani film Prekrasni gubitnici (Wonderful Losers: A Different World) litavskog redatelja Arūnasa Matelisa (najbolji dokumentarac u Varšavi, Grand Prix i nagrada publike na festivalu u Minsku, nagrada publike u Trstu) o svijetu biciklističkih utrka iz perspektive timskih liječnika. Po neobičnoj formi ističe se i animirani dokumentarni film sačinjen od 755 fotografija, Mamina kosa (Mum's Hair) norveške redateljice Maje Arnekleiv, koji je na DOK Leipzigu ovjenčan Zlatnom golubicom. Tu je i film El espanto (The Dread) s nagradom za najbolji srednjometražni dokumentarni film s IDFA-e. Film potpisuje argentinski redateljski dvojac Martin Benchimol i Pablo Aparo, koji su pratili stanovnike i nadriliječnike u selu El Dorado." - Istaknuo je Nenad Puhovski.

Regionalna konkurencija ove godine donosi 17 ostvarenja. Nakon prestižne nagrade za najbolji dugometražni dokumentarac na IDFA-i na ZagrebDox stiže iščekivani film autorice Mire Turajlić, srpski dokumentarc Druga strana svega. Kronika obitelji u Srbiji pretvara se u mukotrpni portret aktivista u razdoblju velikih nemira i propituje odgovornost svake generacije da se bori za svoju budućnost. Autorica Bernadette Tuza-Ritter pak razotkriva šokantnu pojavu modernog ropstva u suvremenom društvu u srcu Europe. U svom filmu Zarobljena žena progovara o protagonistici koja već više od desetljeća živi kao zarobljenica jedne mađarske obitelji.

Dva domaća naslova uvrštena su u regionalnu konkurenciju: Dani ludila Damiana Nenadića i Josipa, volim te autorskog dvojca Jadranke Cicvarić Šiftar i Senada Zemunovića. U fokusu prvog su protagonisti koji se zbog psihičkih oboljenja i neadekvatne podrške sustava bore sa sveprisutnom diskriminacijom. Drugi progovara o neobičnom odnosu između protagonistice koja se bori s posljedicama seksualnog zlostavljanja iz djetinjstva i autora koji zaljubljivanjem od redatelja postaje aktivni sudionik i protagonist filma.

Tri su dokumentarna filma u regionalnoj konkurenciji u kojima Hrvatska sudjeluje kao manjinski koproducent. Playing Men slovenskog autora Matjaža Ivanišina esejistički je dokumentarni film o mediteranskim muškarcima, koje promatra kroz njihove igre i odnose. Novi film srpskog redatelja Borisa Mitića Slatko od Ništa satirična je dokumentarna parabola u čijoj su realizaciji sudjelovala šezdeset i dva dokumentarista iz sedamdeset zemalja, pripovjedač je Iggy Pop, a glazbu potpisuje majstor kabarea Pascal Comelade i britanski bend The Tiger Lillies. U slučaju rata češkog autora Jana Geberta - koji će premijerno biti prikazan na nadolazećem Berlinaleu - govori o paravojnoj skupini koja u Slovačkoj uz prešutno odobravanje vlasti u svoje redove regrutira stotine tinejdžera. Potonja dva filma razvijala su se na platformi ZagrebDox Pro 2015. i 2016. godine.

Uz natjecateljski program, ZagrebDox standardno donosi i niz popularnih službenih programa: Biografski dox, Glazbeni globus, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstore doxa, Stanje stvari, Teen Dox i ADU Dox. Posebni programi uključuju Restartovu školu dokumentarnog filma, odnosno presjek radova Restartova uspješnog edukativnog projekta u proteklih nekoliko godina i U fokusu: Nova Europa. Riječ je o izboru filmova iz zemalja istočne Europe koje su se nakon pada Berlinskog zida počele uključivati u EU, a dijele niz zajedničkih problema: od odnosa prema izbjeglicama preko dominantnih konzervativnih vrijednosti i načina shvaćanja demokracije i slobodnog tržišta.

Ove godine posjetitelji će moći vidjeti i opuse dvaju renomiranih autora. Retrospektive posvećujemo francuskoj redateljici Claire Simon i domaćem dokumentaristu i snimatelju Borisu Poljaku, koji će na ovogodišnjem festivalu ujedno predsjedati međunarodnim žirijem. Platforma ZagrebDox Pro uključuje niz radionica za odabrane autorske dokumentarne projekte u različitim fazama razvoja i produkcije, pitching forum i nekoliko predavanja renomiranih dokumentarista. Izdvajamo masterclass renomiranog majstora dokumentarizma Claudea Lanzmanna, case study filma Pričest poljske autorice Anne Zamecke i filma O očevima i sinovima sirijskog autora Talala Derkija.

"Veseli nas što smo i ove godina dio festivala koji donosi vrhunske dokumentarce u kojima ćemo zasigurno uživati kao i dosad. Naravno, ljubiteljima dokumentarnih filmova koji neće moći doći na festivalske projekcije omogućit ćemo odabrane filmove ekskluzivno u MAXtv Videoteci. Filmovi će biti dostupni odmah nakon posljednjeg prikazivanja na Doxu, a korisnici MAXtv-a od prošle godine mogu dodatno uživati u gledanju sadržaja uz novu platformu MAXtv-a koja nudi niz novih interaktivnih funkcionalnosti digitalne televizije. Pametni telefoni postaju daljinski upravljači i glavni alat za upravljanje omiljenim TV sadržajima kod kuće ili vani, gdje god se nalazili. Nova platforma MAXtv-a omogućuje da sve programe MAXtv-a koje gledate kod kuće na televizoru, snimljene sadržaje na snimalici ili filmove u videoteci sada možete gledati bez ograničenja i na telefonu ili tabletu putem usluge MAXtv To Go. Pridružite nam se na ZagrebDoxu, uživajte u raznolikom festivalskom zabavnom i edukativnom popratnom programu i, naravno, posjetite HT-ov zabavni kutak Filmofeel." - Izjavila je Sanja Milinović, direktorica Sektora za direktan nastup na tržištu i e-Poslovanje u Hrvatskom Telekomu.

"Jedan je od najznačajnijih noviteta ove godine širenje ZagrebDoxa i vremenski i geografski. Iznimno nam je drago što smo, uz pokroviteljstvo našeg novog sponzora Addiko banke, ponovno organizirali program Zagrijavanje za ZagrebDox. Također, ZagrebDox po prvi put odlazi u goste u Split, Rijeku i Osijek. Cijena ulaznice za projekcije iz programa Zagrijavanje u Zagrebu i Dox u gostima u Splitu, Rijeci i Osijeku iznose 28 kuna. Cijene ulaznica za festivalske projekcije iznose 25 kuna za dnevne projekcije i 28 kuna za večernje projekcije. Za program Teen Dox cijena ulaznice bit će 20 kuna. Posljednjeg dana festivala publika će, kao i dosad, u programu The Best of Fest - koji će se održati u nedjelju, 4. ožujka - po cijeni paketa ulaznica od 45 kuna moći pogledati sve nagrađene filmove. ZagrebDox se, kao i uvijek, održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - Potprograma MEDIA. Drago nam je što možemo pozdraviti i posebno zahvaliti Hrvatskom Telekomu koji je, prepoznajući važnost filma i filmskih festivala, već trinaestu godinu zaredom generalni sponzor ZagrebDoxa." - Izjavila je producentica Lucija Parać.