Predstavljen program 28. Animafesta

U Muzeju za umjetnost i obrt održana je konferencija za medije u povodu skorašnjeg 28. Svjetskog festivala animiranog filma - Animafest Zagreb 2018. čiji raznovrstan i bogat program s više od 350 filmova od 4. do 9. lipnja Zagreb ponovno postavlja u globalno središte animiranog filma.

Između više od 1800 pristiglih filmova iz 76 zemalja svijeta, što je rekordan broj prijava u posljednjih nekoliko godina, njih 44 odabrano za prestižno Veliko natjecanje kratkometražnog filma, u kojem i samo sudjelovanje nominira za European Animation Award, dok pobjeda garantira i natjecanje za nagradu Oscar.

46 filmova bit će prikazano u Natjecanju studentskog filma, a 18 u Natjecanju hrvatskog filma. Kako u Velikom i Natjecanju studentskog filma sudjeluje i 5 hrvatskih filmova, uz još 4 u također međunarodnoj konkurenciji Natjecanja filmova za djecu, Šuljić je naglasio kako je posebno ponosan na Jelenu Oroz koja je već prvim samostalnim filmom Dva za dva izborila Veliko natjecanje, Veljka Popovića i njegove Vaskom Lipovcem nadahnute Bicikliste koji će nakon Animafestova Velikog natjecanja igrati i u službenom programu Annecyja, te na Kako se kalio čelik afirmiranog vizualnog umjetnika Igora Grubića na kojem su radili i animatori David Lovrić i Marko Meštrović, no kako o svijetloj budućnosti hrvatske animacije snažno svjedoče i Katarina Jukić (Paranoja paranoje) i Marko Belić (Flimflam) u studentskoj konkurenciji. U Natjecanju filmova za djecu sudjeluju pak Milan Trenc, Ivana Guljašević, Denis Alenti i Miran Miošić. Uzevši u obzir i kako Hrvatsko natjecanje čini čak 18 filmova Šuljić je istaknuo da je hrvatska animirana produkcija vrlo zdrava te iz godine u godinu snažno napreduje.

Posebno su istaknuta zvjezdana imena od kojih se mnoga očekuju i u Zagrebu. Prije svega to su oskarovski umjetnički i životni parovi: David Fine i Alison Snowden s filmom Animal Behaviour te Ru Kuwahata i Max Porter s Negative Space, također potencijalni favoriti publike. Na Animafestu 2018. moći će se vidjeti i filmovi o Woodyja Allenu i The Velvet Undergroundu, kao i djela animacijskih zvijezda kakve su Georges Schwizgebel, Rosto, Riho Unt, Marta Pajek, Saša Svirskij i Sawako Kabuki skloni kontroverzi, Ivan Maksimov, Boris Labbé koji dolazi sa svojim novim remek-djelom, perjanice suvremene kineske animacije Xu An i Xi Chen te Alice Guimarães i Mónica Santos - autorice hit animiranog filma Amélia & Duarte koje dolaze s novim radom, noir krimi-komedijom Between The Shadows. U nenatjecateljskom programu Svjetska panorama također se prikazuju novi filmovi velikana animacije poput Paula Driessena i Dona Hertzfeldta.

Osim natjecateljskih, Animafest će publici ponuditi i brojne tematske, popratne i posebne programe i događanja. Središnja tema žanr je horora.

"Polaznu točku u definiranju ove tematske okosnice predstavljala nam je 200. obljetnica prvog izdanja Frankensteina Mary Shelley. Program je vrlo opsežan i uključuje pet kratkometražnih programa, dugometražne filmove, izložbe i projekcije na otvorenom. Ima tu i kultnih anima i trash zombie horora. Dio programa s tri projekcije odvijat će se na otvorenom u Art Parku, a gostuje nam i festival Anim'est iz Bukurešta" - rekao je Šuljić.

Retrospektivni program osvrnut će se pak na opus dobitnika Nagrade za životno djelo Animafesta 2018. Paula Fierlingera. Fierlinger će nagradu osobno primiti na otvaranju festivala 4. lipnja. Posebna pozornost poklonit će se i baltičkim kinematografijama Estonije, Latvije i Litve povodom 100-godišnjice njihove državnosti. Program za profesionalce Animafest PRO nudi sada već tradicionalni znanstveni skup Animafest Scanner V s vodećim svjetskim stručnjacima povijesti i teorije animiranog filma - pozvani govornik ove je godine Paul Wells, dobitnik Nagrade za izniman doprinos proučavanju animacije 2018., a najavljen je i izlazak knjige koja daje pregled pet godina simpozija u nakladi uglednog Bloomsburyja.

„Što se tiče izložbenog programa, Animafest nastavlja suradnju s Galerijom Šira Akademije likovnih umjetnosti, ove godine po prvi puta s javnim pozivom na natječaj, dok će se suradnja s Galerijom ULUPUH nastaviti izložbom Roberta Morgana. Einar Baldvin u sklopu tematskog programa o hororu izlaže svoje grafike, a zanimljiv fenomen stop-animacije u videoigrama festival istražuje kroz već tradicionalnu Radionicu izrade računalnih videoigara u suradnji s FER-om, ALU-om i ADU-om koju vode Darko Masnec, prvi hrvatski doktor videoigara, i Onat Hekimoglu, autor projekta Harold Halibut." - rekla je Paola Orlić, producentica festivala.

Vesna Jurić Bulatović govorila je o bliskoj suradnji Animafesta i MUO-a povodom obilježavanja 50. godišnjice animirane serije Profesor Baltazar. Uz filmski program koji će se dijelom odvijati i na otvorenom u Ljetnom kinu Gradec, ova raskošna posveta uključivat će i izložbu, predstavu posvećenu Baltazaru u režiji Marija Kovača (u sklopu animacikliranja gornjogradskim ulicama), radionicu animacije za najmlađe u suradnji Animafesta i Pedagoškog odjela MUO-a, predstavljanje knjige Borisa Kolara te komplementarnu akcijsku prodaju ulaznica.

"U Muzeju za umjetnost i obrt 26. travnja otvara se izložba Šezdesete u Hrvatskoj - mit i stvarnost koja će trajati i za vrijeme Animafesta, a u sklopu koje je Profesor Baltazar nezaobilazan gost, s kreativnom radionicom za djecu, 12 originalnih celuloida koji će biti dio izložbe, gostima, predavačima i svečanom akademijom. Lijepo je kad se dva tako važna međunarodna kulturna događaja povežu i zajedno daju dodatnu vrijednost. Posjetiteljima našeg muzeja i posjetiteljima natjecateljskih programa Animafesta pripremili smo popust na kupnju ulaznica za izložbu i festival. Svi koji kupe ulaznicu izložbe Šezdesete u Hrvatskoj imat će popust na kupnju ulaznica za projekcije Animafesta i obrnuto. Posebno zahvaljujemo Renati Brkić i Tatjani Jakšić iz tvrtke Ultralink što su nam ljubazno ustupile prava na korištenje lika Profesora Baltazara kako bismo na najbolji način proslavili pola stoljeća omiljenog profesora" - kazala je Jurić Bulatović.

Govoreći o studentskoj konkurenciji, jedna od selektorica toga natjecanja Petra Balekić istakla je kako je biranje među više od 850 prijavljenih filmova bilo lijepo i iscrpljujuće. Balekić je također objavila kako je dobitnik ovogodišnje Nagrade za najbolju školu animacije Kalifornijski institut za umjetnost (California Institute of the Arts, skraćeno: CalArts), osnovan 1961. prema zamisli Walta Disneyja kojem će Animafest 2018. u posebnom programu, kao i belgijskoj školi KASK i irskoj IADT prikazati retrospektivu.

Producentica festivala Matea Milić rekla je kako Animafest nije samo festival za animirano-filmske sladokusce i profesionalce, već i istinski obiteljski festival na kojemu najmlađi i njihovi roditelji mogu uživati u filmovima prilagođenima svome uzrastu te brojnim aktivnostima na otvorenom.

"Klasičan kinorepertoar, iako vrhunski, nikako nije jedino što nudimo svojoj publici svih uzrasta. Drugu godinu za redom u suradnji s kolegama s banjalučke akademije očekuje nas Animacikl - vožnja Gornjim gradom u sumrak, u koloni koju predvode tricikli opremljeni uređajima za pokretnu projekciju. Riječ je o izvanrednoj kulturno-rekreativnoj aktivnosti u suradnji s Gradom Zagrebom koja gradske fasade pretvara u Animafestovo platno. Ove smo godine promijenili rutu - vjerujemo da će nova, u cijelosti gornjogradska, biti još zanimljivija građanima. Najdraži zagrebački obiteljski kino-piknik, Animafest Open Air nezaobilazna je vikend-destinacija djece i roditelja koji u gradskim parkovima mogu iskusiti sjajnu festivalsku atmosferu uoči samog otvaranja. I dalje besplatne projekcije, najbolji animirani filmovi, radionice i predstave za najmlađe i 2018. očekuju zagrebačke dekice i košarice. Uz to, animirani film dovodimo i u gradske centre za kulture, a tijekom cijele godine i u škole i vrtiće" - rekla je.

"Posebno nam je drago što ove godine u suradnji s udrugom Djeca susreću umjetnost program Animafesta dovodimo i na pedijatrijske odjele zagrebačkih bolnica." - pridodala je Milić u izjavi nakon konferencije.

Kada je riječ o klasičnom kinorepertoaru, Milić je istakla tradicionalno bogat Program za djecu i mlade u čijem je središtu Natjecanje filmova za djecu za koje radove odabire slovenska medijska psihologinja Martina Peštaj i svrstava ih u kategorije primjerene dobi djece. Natjecanje s 44 filma odvija se u Kinoteci, a selektorici je važan kriterij bio da ti filmovi ne budu tek „o djeci", već prije svega „za djecu".

"To su i dalje filmovi umjetničke animacije, kakve djeca ne mogu vidjeti u televizijskim programima ili na standardnom kinorepertoaru, ali zabavni i poučni, s vrijednostima koje želimo promovirati. Osim Natjecanja, tu je i Obiteljski program, posebno prilagođen zajedničkom gledateljskom užitku djece i roditelja, a koji je ove godine podijeljen na filmove o ljubavi, snazi i obitelji" - rekla je Milić.

Na konferenciji za medije predstavljen je i vizualni identitet ovogodišnjeg izdanja Animafesta. Autor ilustracije i špice Stipan Tadić napomenuo je kako se inspirirao psihodeličnim svijetom 1960-ih i talijanskim umjetnikom Giuseppeom Arcimboldom te da je špica njegova prva animacija koju ne bi mogao napraviti bez pomoći Petre Balekić i Luke Hrgovića. Detaljan uvid u proces nastanka ilustracije i špice Animafestova će publika dobiti na izložbi u Botaničaru koja se otvara uoči festivala, dok vizualni identitet cjelokupnog festivala potpisuje studio Kuna zlatica.

Nikola Stojadinović naglasio je kako je Animafest jedan od najrelevantnijih filmskih festivala u svijetu i Hrvatskoj, na koji je Grad Zagreb kao osnivač iznimno ponosan, te je čestitao Danielu Šuljiću i produkcijskoj kući Hulahop na novim mandatima koji su dokaz dobro obavljena posla.

***

Early Bird festivalski paket koji po cijeni od 200 kn uključuje Animate festivalsku iskaznicu, katalog i torbu već je u prodaji putem sustava Kupiulaznicu.hr. Ponuda vrijedi do 1. svibnja.

Obiteljske iskaznice s povoljnijim cijenama za djecu i roditelje za projekcije Programa za djecu i mlade i Obiteljskog programa u prodaju kreću u svibnju.