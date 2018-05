Predstavljena hrvatska izložba za 16. Venecijanski bienale

Hrvatska će se na međunarodnoj izložbi arhitekture na 16. Venecijanskom bijenalu, koji se ove godine održava od 26. svibnja do 25. studenoga, predstaviti izložbom 'Oblak Pergola / Arhitektura gostoljubivosti' autora Alise Andrašek, Vlatke Horvat, Maje Kuzmanović i Brune Juričića, najavljeno je na konferenciji za novinare u Ministarstvu kulture.

Tema je ovogodišnje bijenalne izložbe slobodan prostor, u sklopu kojeg je poželjna poveznica arhitekture i prirode, pa je i u tom kontekstu pergola, ostvarena 3D printerom, čini se, odličan izbor.



Ono što je interesantno kod pergole je ta činjenica da je gotovo svatko imao neki doživljaj ispod pergole. Ono što je dodatno važno da se radi o jednom minornom arhitektonskom elementu, ali se na taj način može pričati o Hrvatskoj kao važnoj regiji na Mediteranu, objašnjava glavni kustos Bruno Juričić.

Bruno Juričić naglasio je kako je projekt 'Oblak Pergola / Arhitektura gostoljubivosti', koji će biti postavljen u Hrvatskom paviljonu njegova kustoska koncepcija zamišljena kao suradnički site-specific ambijent, instalacija koja prelazi granice arhitekture, umjetnosti, robotike i modela kompjutorskog programiranja.



Izložba je osmišljena kroz interakciju triju intervencija: Crtež oblaka (Cloud drawing) Alise Andrašek i Bruna Juričića, Umiriti oči (To Still the Eye) Vlatke Horvat i Efemeran vrt (Ephemeral garden) Maje Kuzmanović, istaknuo je Juričić.



Danas bijenale više nije prostor reprezentacije gradnje gradova ili zgrada, već prostor gdje se i u nacionalnim paviljonima i na glavnoj izložbi istražuju različite pozicije u arhitekturi i u prostoru. U tom smislu i hrvatski paviljon u Veneciji i prijašnjih godina nije bio odmaknut od tog istraživanja, kaže kustoska savjetnica Branka Benčić.

Prostor u kojem će biti predstavljena instalacija u Veneciji isti je kao na prošlom bijenalu, a za projekt će se izdvojiti 750 tisuća kuna.



Posebnu pažnju posvećujemo ovom projektu i on je možda i organizacijski i financijski, a i logistički, i najzahtjevniji projekt prezentacije hrvatske kulture u inozemstvu, napominje ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je najavila i otvorenje hrvatskog paviljona u Veneciji 25. svibnja.

Juričićevu timu stručnu pomoć pružala kustoska savjetnica Branka Benčić, a organizacija izložbe je povjerena Modernoj galeriji u Zagrebu.