Premijera serije The Terror snimane u Hrvatskoj

Serija "The Terror" je inspirirana istinitom pričom i zasnovana na istoimenom romanu Dana Simmonsa, a prati Kraljevsku pomorsku ekspediciju u opasnoj potrazi za arktičkim Sjeverozapadnim prolazom. Plovidba nemirnim vodama suočava posadu s brojnim izazovima.

Okruženi zimom, napušteni i bez mogućnosti da pobjegnu s ledenog kraja svijeta, članovi Kraljevske pomorske ekspedicije se pokušavaju izboriti za opstanak s ograničenim izvorima hrane, vode i oružja, strahom od nepoznatog i nedostatkom vjere. Očajni u pokušajima da prežive, članovi posade borit će se ne samo s nedaćama koje su ih snašle, već i međusobno.

Stvarna ekspedicija, organizirana 1845., izazvala je brojne spekulacije jer je više od 120 članova posade nestalo pod nerazjašnjenim okolnostima. Poslije gotovo 175 godina brodove su slučajno pronašle arktičke istraživačke grupe 2014. i 2016. godine.

"Serija The Terror inspirirana je istinitom pričom, a gledatelje će povesti na zastrašujuće putovanje kroz povijest, upoznati ih s kompleksnim likovima, neukrotivim ljudskim duhom i svim užasima i obećanjima jednog neotkrivenog svijeta. Nestrpljivo iščekujemo da zajedno s gledateljima isplovimo u ovu opasnu ekspediciju." - poručili su David Kajganich i Soo Hugh.

Izvršni producenti serije su Ridley Scott (Blade Runner 2049, The Martian), David Kajganich (A Bigger Splash) i Soo Hugh ("The Killing"), a glavne uloge tumače Jared Harris (The Crown, Mad Men) kao kapetan Francis Crozier, Tobias Menzies (Outlander) kao kapetan James Fitzjames; Ciarán Hinds (Game of Thrones) kao Sir John Franklin. Serija odiše slikama i pejzažima visoke vizualne kvalitete, prepoznatljive za produkciju Ridleyja Scotta. Serija ima ukupno 10 epizoda, a premijera prve je zakazana za 29. ožujka u 22 sata ekskluzivno na AMC kanalu

Serija je snimana u Budimpešti i u Hrvatskoj, a producirali su je Scott Free, Emjag Productions i Entertainment 360, u suradnji s AMC Studios.