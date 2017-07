Premijerno predstavljanje najnovijih AOC AGON igraćih monitora na Gamescom sajmu

AOC i ove godine sudjeluje na jednom od najvećih svjetskih sajmova videoigara Gamescom u Kölnu koji se ove godine održava od 23 do 26 kolovoza. AOC će se ove godine na Gamsecomu predstaviti sa svojom linijom igraćih monitora AGON od 25-inčnih modela sa 240 Hz i FreeSync i G-Sync tehnologijama pa sve do impresivnih 25-inčnih zakrivljenih modela rezolucije od 180 piksela do 1440 piksela.

Osim standardne postave AOC-ovih igraćih monitora, posjetitelji će ove godine imati eksluzivnu priliku pogledati najnovije članove AGON obitelji koji će tek biti lansirani na tržište. Novi modeli uključuju zakrivljeni AGON monitor sa 0.5 milisekunde odziva, stopom osvježavanja od 165 Hz, 1440 piksela rezolucije i HDR tehnologijom te 27-inčni model sa 4K UHD rezolucijom, stopom osvježavanja od 144 Hz i HDR tehnologijom.

HDR (High Dynamic Range) je najnovije poboljšanje tehnologije zaslona koje može prikazati slike s iznimno visokim stupnjem kontrasta, najsličnijem percepciji ljudskog oka. Najnovije igraće konzole i novi GPU (grafička procesorska jedinica) upotpunosti podržavaju HDR zajedno s 4K podrškom. Uz nove monitore, posjetitelji će također imati priliku prvi proviriti u dašak nove AGON 3 serije monitora poptuno novog i drugačijeg dizajna.

Jedan od najatraktivnijih AGON modela - AOC AGON AG352QCX bit će dostupan za isprobati na Sound Blaster štandu