Pretvori svoj hobi u besplatno putovanje

Svi smo mi čuli negdje nešto da netko putuje po svijetu besplatno ? Da li je ovaj mit istinit ? Mogu li ja putovati svijetom bez novaca? Mega tim istraživača besplatnog putovanja Urbane mladeži će vam predstaviti ideje i načine kako putovati besplatno te podijeliti svoja iskustva sa vama!

Ovaj puta, glavna tema događaja je "Pretvorite svoj hobi u besplatno putovanje". Bit ćete iznenađeni koliko ljudi zapravo putuje i financira svoje putovanje svojim hobijima. Plesanje, sviranje instrumenata, pjevanje...

To su vrlo poznate ulične umjetnosti koje vam mogu financirati vaše putovanje. Što je s izradom narukvica, ogrlica, "izradi sam" umjetnosti te mnogim drugim zanatima? Pridružite se našoj prezentaciji kako biste saznali koje sve opcije imate! Također ćemo predstaviti i autostopiranje kao dio besplatnog putovanja.

Organizator eventa; Urbana mladež, Zagreb, Croatia

Datum: 24/01/2018. Srijeda u 20h

Mjesto održavanja: Funk bar - Tkalčićeva 52, Zagreb,

Pridruži nam se: ulaz besplatan, sve prezentacije će se održati na engleskom jeziku

Molim vas da nas obavijestite o vašem dolasku tako da ispunite ovaj upitnik: https://goo.gl/forms/A7N7BeVVqd9RuoZp2

Event "How can I travel for free? CRO - EU - PLANET EARTH" je dio EVS projekta "Youth mobility - Cro - EU" financiran od Europske Unije. Cilj projekta je informiranje i uključivanje hrvatske mladeži u razne edukativne, poslovne i volonterske projekte vezane uz putovanja te povećanje mobilnosti. Ovo je jedan od eventa u nizu koji ćemo organizirati. Ukoliko želite biti informirani o različitim mogućnostima koji nudi "Planet Zemlja" možete se prijaviti na našu emailing listu tako da pošaljete email sa imenom, prezimenom te datumom rođenja na urbanamladez@gmail.com.

Više o eventu na Facebooku