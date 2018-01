Priče o 3 ostvarene novogodišnje odluke

Tri priče troje običnih ljudi koji su dokazali da je novogodišnje odluke moguće provesti u stvarnost.

"Želio sam više vježbati i u 71. sam godini u boljoj formi nego ikad."

Na početku 2017. odlučio sam više vježbati pa sam odabrao niz aktivnosti koje bih mogao obavljati tijekom dana. Hodao sam do trgovine, izbjegavao dizala, igrao tenis (što je pomoglo i mojem društvenom životu), plivao s unucima i upisao teretanu. Različite aktivnosti značile su da se uvijek nečime mogu baviti, i neću ništa propustiti čak i ako ne nađem vremena odem u teretanu onako kako sam planirao.

Želio sam biti u formi, zabavljati se i uživati u životu, a vježbanje mi je pomoglo da steknem bolje zdravlje i veći broj prijatelja i poznanika. U svojoj 71.godini osjećam se zdravije nego u proteklih 10 godina života, možda čak ikada. U 2018. bih želio nastaviti s ovom odlukom i postaviti si nekoliko novih ciljeva jer sada znam da mogu ostvariti što god zamislim.

"Prestao sam pušiti u 50.godini i nikad se nisam osjećao zdravije i sretnije."

Nakon posjete doktoru u 2016. u 50. godini života i nakon 30 godina pušenja, saznao sam da bolujem od kroničnog bronhitisa. Shvatio sam da se moram ostaviti vrlo blesave navike, a za to sam imao poprilično snažnu motivaciju - doktorovo upozorenje o ozbiljnosti situacije.

Kupio sam i pročitao knjige o prestanku pušenja, a nakon toga shvatio sam da mi cigareta nije potrebna. Otkrio sam da je, patim li za njom ili ne samo moja odluka.

Prvi korak prema prestanku pušenja je priznavanje da ste ovisni i odluka da želite dočekati dan kada više nećete biti. Osim toga, preporučujem i malu vježbu imaginacije: zamislite da će vam sutra kašalj postati još jači, a bol strašnija. Zamislite da vam doktor govori da vam ostaje još samo nekoliko mjeseci života i da tu vijest morate priopćiti voljenim osobama. Možete li zamisliti kako će se oni osjećati kad čuju tu vijest?

Ja sam sretan jer sam na vrijeme saznao za svoju bolest i oslobodio se svojeg otrova. Sada sam sretniji i zdraviji i uvjereniji u to da mogu ostvariti i sljedeći novogodišnji cilj.

"Napravila sam listu stvari koje bi me usrećile, bez obzira na to kako glupo to djelovalo."

Prošle sam godine oslučila biti sretna pa sam sastavila listu svih stvari koje me unesrećuju: debljina, pušenje, stresan posao i neki ljudi oko mene. Onda sam sastavila popis onoga što bi me usrećilo, bez obzira na to kaoliko to na početku djelovalo blesavo: smršaviti, pustiti kosu da naraste, kupiti novi auto, pronaći bolji posao, putovati, naučiti talijanski, više čitati i plesati... Nakon toga sastavila sam popis prioriteta, a prvi na njemu našao se novi posao. Tako sam se najprije potrudila pronaći drugu i bolju firmu, a taj mi je posao pomogao da kupim auto. Uspjela sam ostvariti i neke od drugih želja, jednu po jednu. Zaista sam postala sretnija i ponosna na sebe jer sam uspjela u onome što sam nekada smatrala neizvedivim. U 2018. nastavljam sa stvaranjem popisa i iste korake preporučujem svima.