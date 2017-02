Prijatelji za Cicija u Vintageu 16. veljače

U Vintage industrial baru 16.02.2017.održati će se humanitarni koncert pod nazivom Prijatelji za Cicija za Valentina Ciglara gdje će se skupljati sredstva za pomoć u lijećenju i oporavku. Tom prigodom nastupiti će: Killed a fox ,Them moose rush, Kapetan Lobanja i vod smti i Broken rockers (Motörhead tribute band, Zagreb)

Prije nepunih godinu dana (13.03.2016.) mladi je Valentin Ciglar mirno prelazio cestu preko označenog pješačkog prijelaza kada je na njega naletio automobil pri čemu je Ciglar zadobio ozljede opasne po život. Nakon deset dana probudio se iz kome i stanje mu se nekako stabiliziralo, no njegov oporavak nažalost traje izrazito sporo.

Svi koji znaju Valentina ističu kako se radi o čovjeku koji ima takvu životnu enegiju kakvu posjeduju samo posebni ljudi. Uvijek je otvorena srca s najluđim idejama, najluđim pitanjima, kreativac i nezaustavljivi sanjar pun planova za budućnost o kojima je s najbližim prijateljima pričao samo dva dana prije tog nesretnog događaja. Svi njegovi planovi tada su postali samo jedna velika želja za oporavkom.

Pozivamo vas sve da okupljanjem 16.02.2017. u Vintage industrial baru podržimo njegov oporavak i pomognemo njemu i njegovoj obitelji kako bi Valentin imao svu potrebnu njegu i skrb te kako bi se što prije oporavio.

Bendovi koji će nastupiti su:

Killed a Fox

Za one koji su nekim čudom dosad uspjeli izbjegavati ovaj bend, recimo da se radi o vjerojatno najčuvanijoj, najglasnijoj i najenergičnijoj tajni hrvatske underground scene.

Momci iza sebe imaju dva albuma, od kojih je posebno impresivan drugi, 'Spring of Sloth and Haze', koji je pobrao svu silu hvalospjeva i od kritike i od publike. Uz iskustvo nastupanja s legendama kao što su Orange Goblin te Karma to Burn, ovaj vas bend nikako neće razočarati!

Them Moose Rush

Ovaj prog rock trio koji uspješno spaja retro i moderno rijetko koga ostavi ravnodušnim, a posebno su poznati po svojim furioznim live nastupima. Stoga nije ni čudno da su već osvojili pozornice najvećih domaćih festivala kao što su INmusic, Ferragosto Jam, Gričevanje, RockLive,Eurosonic Noorderslag(Nizozemska) i Krach am Bach (Njemačka)... kao i one klupske.

Narednik Lobanja i vod smrti

Narednik Lobanja ustao je iz pakla 2006. godine. Od ustanka iz mrtvih, Narednik Lobanja i njegov Vod Smrti haraju ovom planetom, uništavajuci svoje neprijatelje brzom i glasnom glazbom. Nema spasa za vas, smrtnici!

BROKEN ROCKERS (Motörhead tribute band, Zagreb)

Broken Rockers su veliki Motörhead fanovi, glazbenici okupljeni da odaju čast najglasnijem i najružnijem bendu na svijetu. Možda nisu Motörhead, ali razvaljuju jednako kao original.

Ulaz 20h

Glazbeni dio

Početak 21h

Minimalna donacija na ulazu u klub 20 kuna.

Broj računa na koji se skupljaju donacije HR 7223600003512329983